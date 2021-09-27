Шура и еще шесть звезд, которые борются с раком

Шура

Шура ФОТО: Instagram

Впервые болезнь появилась у поп-певца 90-х в начале 2000-х. Сам Шура уверен, что опухоль образовалась благодаря его нездоровому образу жизни: в то время музыкант злоупотреблял запрещенными веществами и алкоголем. Шура лечил рак яичка в лучших клиниках Москвы и Швейцарии, и ему удалось тогда его побороть. В течение 20 лет музыкант не вспоминал о своем недуге, пока в прошлом году не оказался в больнице. Поп-певца одолела отдышка и изжога, в которых он винил лишний вес.

Оказалось, что в желудке у музыканта большая опухоль. Сейчас Шура потерял 40 килограммов за год и проходит многочисленные процедуры и химиотерапии.

Олег Тиньков

Олег Тиньков ФОТО: Instagram

Бизнесмену поставили диагноз «лейкемия». Тиньков рассказал об этом публично, а также объявил, что уходит с поста главы своего банка, поскольку все время будет посвящать серьезному лечению. «Здоровье сейчас — мой основной приоритет», — принял решение Олег Юрьевич.

Сейчас он проходит лечение в Великобритании. «Это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку», — признается он.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк ФОТО: Инстаграм

За состоянием Анастасии Заворотнюк следит вся страна. На данный момент известно, что лечение актрисы продолжается, за ней постоянно ухаживает муж, фигурист Петр Чернышев. И, судя по всему, состояние звезды медленно, но верно улучшается.

Ронни Вуд

ФОТО: uzamuza.com

Гитарист The Rolling Stones рассказал о том, как ему удалось выжить вопреки всем страшным прогнозам врачей. Оказывается, 70-летний музыкант перенес тяжелейшую операцию по удалению опухоли на легком. Операция длилась почти пять часов.

Сейчас Ронни Вуд проходит курс реабилитации и активно пропагандирует своевременное обследование, которое позволит остановить болезнь на ранних стадиях.

Причина онкологического заболевания у Ронни проста и очевидна даже для самого музыканта: гитарист курил в течение 50 лет. Несмотря на то, что в итоге он расстался с вредной привычкой, последствия многолетнего копчения легких все же аукнулись.

Вуд не скрывает, что его жизнь висела буквально на волоске и только благодаря блестящим хирургам он смог выжить. Сейчас музыкант поправляется и набирается сил. Уже нынешней осенью он собирается присоединиться к большому европейскому турне группы.

Шеннен Доэрти

ФОТО: imageSPACE/MPI/Capital Pictures/IS/MPI/Capital Pictures

Шеннен Доэрти всегда была сильным человеком. И ей это пришлось доказывать в борьбе с тяжелым заболеванием — раком молочной железы. По ее словам, в том, что болезнь запущена, виноват бывший менеджер Таннер Мэйнстен, который неправильно оформил медицинское страхование. Актриса даже подала на него в суд.