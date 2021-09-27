Шура и еще шесть звезд, которые борются с раком
Некоторые знаменитости не хотят афишировать страшный диагноз, а другие, наоборот, на собственном опыте пытаются привлечь внимание к необходимости ранней профилактики, пишет wday.ru.
Некоторые знаменитости не хотят афишировать страшный диагноз, а другие, наоборот, на собственном опыте пытаются привлечь внимание к необходимости ранней профилактики, пишет wday.ru.
Шура
Впервые болезнь появилась у поп-певца 90-х в начале 2000-х. Сам Шура уверен, что опухоль образовалась благодаря его нездоровому образу жизни: в то время музыкант злоупотреблял запрещенными веществами и алкоголем. Шура лечил рак яичка в лучших клиниках Москвы и Швейцарии, и ему удалось тогда его побороть. В течение 20 лет музыкант не вспоминал о своем недуге, пока в прошлом году не оказался в больнице. Поп-певца одолела отдышка и изжога, в которых он винил лишний вес.
Оказалось, что в желудке у музыканта большая опухоль. Сейчас Шура потерял 40 килограммов за год и проходит многочисленные процедуры и химиотерапии.
Олег Тиньков
Бизнесмену поставили диагноз «лейкемия». Тиньков рассказал об этом публично, а также объявил, что уходит с поста главы своего банка, поскольку все время будет посвящать серьезному лечению. «Здоровье сейчас — мой основной приоритет», — принял решение Олег Юрьевич.
Сейчас он проходит лечение в Великобритании. «Это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку», — признается он.
Анастасия Заворотнюк
За состоянием Анастасии Заворотнюк следит вся страна. На данный момент известно, что лечение актрисы продолжается, за ней постоянно ухаживает муж, фигурист Петр Чернышев. И, судя по всему, состояние звезды медленно, но верно улучшается.
Ронни Вуд
Гитарист The Rolling Stones рассказал о том, как ему удалось выжить вопреки всем страшным прогнозам врачей. Оказывается, 70-летний музыкант перенес тяжелейшую операцию по удалению опухоли на легком. Операция длилась почти пять часов.
Сейчас Ронни Вуд проходит курс реабилитации и активно пропагандирует своевременное обследование, которое позволит остановить болезнь на ранних стадиях.
Причина онкологического заболевания у Ронни проста и очевидна даже для самого музыканта: гитарист курил в течение 50 лет. Несмотря на то, что в итоге он расстался с вредной привычкой, последствия многолетнего копчения легких все же аукнулись.
Вуд не скрывает, что его жизнь висела буквально на волоске и только благодаря блестящим хирургам он смог выжить. Сейчас музыкант поправляется и набирается сил. Уже нынешней осенью он собирается присоединиться к большому европейскому турне группы.
Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти всегда была сильным человеком. И ей это пришлось доказывать в борьбе с тяжелым заболеванием — раком молочной железы. По ее словам, в том, что болезнь запущена, виноват бывший менеджер Таннер Мэйнстен, который неправильно оформил медицинское страхование. Актриса даже подала на него в суд.
Узнав о страшном диагнозе, она готова была сдаться. Она даже попрощалась со своими поклонниками в Instagram. Но благодаря заботе мамы, мужа и подруг Шеннен нашла в себе силы не только начать борьбу с раком, но и показать всему миру, какие страдания ей приходится испытывать ежедневно. После химиотерапии волосы стали редеть и выпадать, и Шеннен решила побриться наголо.
Хью Джекман
Актер пережил шесть рецидивов. А все началось с небольшого пятнышка на носу, которое не вызывало никаких подозрений и беспокойств. Первой забила тревогу супруга Хью Джекмана и заставила пройти полное обследование. Ее беспокойство было вполне оправдано — врачи поставили диагноз «базальноклеточная карцинома» (это одна из разновидностей рака кожи).
Хью немало напугал своих поклонников, выложив в Instagram фото прооперированного носа. Джекман заверил фанатов, что с ним все хорошо, и подчеркнул мысль о необходимости своевременного обследования.
Актер не скрывает, что болезнь сильно повлияла на его жизнь, в корне изменив отношение ко всему вокруг. Он был на пороге депрессии, но взять себя в руки ему помогли любящая жена и двое сыновей.
Хью Джекман подчеркивает, что рак кожи — это бич среди австралийского населения: ведь здесь нещадно жарит солнце, а местные люди очень любят загорать. Базальноклеточная карцинома не дает метастазы, но развивается под прямыми солнечными лучами. Поэтому он все чаще напоминает о том, что солнцезащитными средствами пренебрегать просто нельзя. Звезда даже запустила собственную линию солнцезащитных средств и участвуют в акциях по профилактики и диагностировании рака.
Юрий Николаев
Телеведущий борется с раком кишечника уже больше десяти лет. До 2007 года болезнь находилась в стадии ремиссии, но вскоре понадобилась очередная операция.
Главным принципом к победе над раком Юрий Николаев считает отсутствие жалости к себе и уверенность, что все будет хорошо.