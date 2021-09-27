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Оскандалившаяся Елена Проклова обнародовала неутешительный диагноз

Елена Проклова ФОТО: скриншот с youtube.com

Имя Елены Прокловой в последнее время у всех на устах. Актриса несколько месяцев назад сделала громкое заявление о пережитом в 15 лет насилии со стороны известного артиста, пишет kp.ru.

Разразился грандиозный сандал, который разделил публику на два лагеря. Одни бросились стыдить артистку и обвинять в жажде наживы, другие, напротив, сопереживали ей, как родной. А не так давно звезда вновь заставила общественность вспомнить о себе. Актриса призналась, что больна.

Елена Проклова давно живет в огромном доме в Подмосковье. При этом знаменитость строит роскошный особняк в Сочи. Именно в горах она решила встретить свою старость. «Я очень люблю Кавказское побережье. У меня есть профессиональное заболевание, астма. И мне там очень хорошо. Финал своей жизни я собираюсь провести там», - цитирует ее day.ru.

Елена Игоревна отметила, что строит дом на деньги с продажи однокомнатной квартиры в Москве. «Сейчас я продолжаю стройку. Надеюсь, еще год-два, и все будет в порядке», - заверила она.

Вот только актриса находится в замешательстве и пока не знает, на что будет жить, если перестанет сниматься и перестанет получать за это хорошие гонорары. Проклова не скрывает, что получает обычную пенсию. «18 тысяч пенсии у меня есть. В моей профессии я ничего не решаю, я в этом плане человек зависимый», - сокрушается она.

Артистка отметила, что в свое время не подумала о «подушке безопасности». «Сдавать жилье я не смогу, у нас один на всех дом в Подмосковье. Если я буду его сдавать, то где я буду жить?», - подчеркнула 68-летняя знаменитость.

Стоит отметить, что на данный момент заработки Прокловой составляют около миллиона рублей в месяц. Чтобы вести привычный образ жизни ей, как признается звезда, приходится играть в театре, участвовать в скандальных шоу и сниматься в кино.

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