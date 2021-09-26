ВИДЕО ⟩ В Таллинне короновали «Миссис Европу 2021»: самым сложным на конкурсе оказалось пересечь границу

Впервые конкурс такого масштаба прошел в нашей стране, а все благодаря Милле Карпиковой, завоевавшей этот почетный титул в 2019 году на острове Гран-Канария. По традиции следующий конкурс принимает у себя страна-победительница. Так в этот раз участницы с разных уголков мира приехали показать свою красоту и таланты именно в Эстонию. Впрочем, из-за ограничений, вызванных коронавирусом, не все участницы смогли до конкурса доехать. По словам организаторов, трех красавиц просто развернули на границе.

«Миссис Европа 2021» Валерия Тулаева ФОТО: Screenshot

Сложности с прохождением границы возникли и у победительницы. Участницы «Миссис Европа 2021» прибыли в Таллинн еще 21 сентября. И пока они знакомились с культурой и кухней Эстонии, посещали Рийгикогу, будущая победительница пыталась доехать до Таллинна

«Самым сложным на конкурсе оказалось доехать до Эстонии – пересечь границу», – говорит победительница «Миссис Европа 2021» Валерия Тулаева.

– Я уже 21 сентября приняла решение, что не еду, потому что не было визы. И именно в этот день мне пришел ответ, что виза все же готова. Мы поехали в Эстонию, но из-за путаницы с документами нас развернули в ту ночь, и только на следующее утро мы смогли пересечь границу. Видимо, это судьба».

"Миссис Европа 2019" таллиннка Милла Карпикова и "Миссис Европа 2021" петербурженка Валерия Тулаева ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Валерия Тулаева признается, что она в Эстонии впервые. Чтобы довезти наряды, аксессуары и личные вещи на конкурс они с мужем арендовали машину, и до потолка была забили ее чемоданами и футлярами с платьями. Шикарные наряды для конкурсантки подготовила дизайнер из Санкт-Петербурга Ольга Молярова.

«В зале поддерживал муж. Именно он сумел так быстро меня привезти на конкурс, все остальные родные смотрели онлайн трансляцию», – говорит Валерия, у которой от пережитых эмоций на глаза наворачиваются слезы.

«Это была очень непростая победа. Долгое время мы не могли выехать, все это собиралось, случалось. Столько переживаний. Невероятные эмоции просто переполняют», – говорит «Миссис Европа 2021» Валерия Тулаева.

Валерия Тулаева поправляет корону победительницы ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

У 29-летней петербурженки красный диплом инженера. Победительница «Миссис Европа 2021» воспитывает двух дочерей 3-х и 5-ти лет, работает бок-о-бок с супругом: вместе они уже почти десять и являются совладельцами производства по переработке полимерной упаковки. Также красавица – амбассадор Всероссийского общества охраны природы, а еще она выпускает собственную линию одежды и помогает женщинам открыть свой источник внутренней красоты и жизненной силы.

«Благодари, мечтай, действуй!» – девиз «Миссис Европа 2021».

Именно такое напутствие она дает участницам следующего конкурса «Миссис Европа», который теперь уже благодаря ей пройдет в следующем году в Санкт-Петербурге.