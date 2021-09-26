Том Круз и Хейли Этвелл расстались, но продолжают снимать «Миссия невыполнима 7»

Актер Том Круз и его напарница по съемкам фильма «Миссия: невыполнима 7» Хейли Этвелл продолжат совместную работу над картиной несмотря на расставание. Ранее появилась информация о разрыве пары – их отношения закрутились вместе с началом съемочного процесса, но десять месяцев спустя актеры решили разойтись. Об отношениях звезд после расставания британскому таблоиду The Sun рассказал инсайдер.

«Ближе к концу съемок фильма они решили остаться друзьями. Они до сих пор рады работать друг с другом. Жаль, конечно, что они расстались, но что есть – то есть. Они хорошо ладят друг с другом» – поделился анонимный источник.

Несмотря на то, что съемочный процесс почти подошел к концу, работа над фильмом будет продолжаться – досъемки, переозвучание и промо-кампания займут некоторое время.

Создание фильма «Миссия: невыполнима 7» проходит очень тяжело, западные таблоиды даже называют картину проклятой – производство несколько раз останавливали из-за коронавирусных ограничений, сам Том Круз оказался в центре скандала, накричав на работников площадки, не соблюдающих меры безопасности во время пандемии. Кроме того, у актера угнали автомобиль, в котором находилась бесценная копия сценария сиквела фильма «Лучший Стрелок».



