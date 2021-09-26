Том Круз и Хейли Этвелл расстались, но продолжают снимать «Миссия невыполнима 7»
После десяти месяцев отношений актеры остались друзьями, разрыв никак не повредит съемочному процессу продолжения культового фильма, пишет Пятый канал.
После десяти месяцев отношений актеры остались друзьями, разрыв никак не повредит съемочному процессу продолжения культового фильма, пишет Пятый канал.
Актер Том Круз и его напарница по съемкам фильма «Миссия: невыполнима 7» Хейли Этвелл продолжат совместную работу над картиной несмотря на расставание. Ранее появилась информация о разрыве пары – их отношения закрутились вместе с началом съемочного процесса, но десять месяцев спустя актеры решили разойтись. Об отношениях звезд после расставания британскому таблоиду The Sun рассказал инсайдер.
«Ближе к концу съемок фильма они решили остаться друзьями. Они до сих пор рады работать друг с другом. Жаль, конечно, что они расстались, но что есть – то есть. Они хорошо ладят друг с другом» – поделился анонимный источник.
Несмотря на то, что съемочный процесс почти подошел к концу, работа над фильмом будет продолжаться – досъемки, переозвучание и промо-кампания займут некоторое время.
Создание фильма «Миссия: невыполнима 7» проходит очень тяжело, западные таблоиды даже называют картину проклятой – производство несколько раз останавливали из-за коронавирусных ограничений, сам Том Круз оказался в центре скандала, накричав на работников площадки, не соблюдающих меры безопасности во время пандемии. Кроме того, у актера угнали автомобиль, в котором находилась бесценная копия сценария сиквела фильма «Лучший Стрелок».