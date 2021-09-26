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Моргенштерн открыл бургерную: «Моим фанатам попадет в рот только самое лучшее»

Моргенштерн ФОТО: Stanislav Krasilnikov

Рэпер Моргенштерн захотел расширить свое влияние в ресторанном бизнесе и открыл второе заведение – бургерную. В этот раз обошлось без скандалов, как это обычно бывает у мастера эпатажа, пишет Starhit.ru.

23-летний рэпер в этом году по самым скромным прикидкам заработал около 500 миллионов рублей (5 868 120 евро). Часть денег он уже вложил в строительство загородного дома и в музыкальную раскрутку. А остальные, судя по всему, решил потратить на бизнес.

В центре Москвы сегодня открылся ресторан Kaif Burger, руководителем и владельцем которого является скандальный рэпер. Он взял сложную нишу бургерных, но при этом сказал, что не боится сравнений и хочет делать качественный продукт. «Я очень много работал и дегустировал, чтобы в рот моим фанатам попадало только самое лучшее. Провел исследования и выяснил, что 100 процентов людей едят», – сообщил рэпер.

Примечательно, что это не будет фаст-фудом для богатых, хотя ремонт в заведение достаточно дорогой и не похожий на дешевые забегаловки. «Я такой же человек, как и вы все. Поэтому сюда может приехать каждый и поесть. Мои бургерные вкусные и они квадратные», – заявил исполнитель.

В меню есть бургеры от него самого – например, один из них стоит 666 рублей (7,82 евро). А также от Славы Марлоу – его стоимость 448 (5,26 евро). Другие позиции в меню отсылают к названиям песен музыканта.

Интересно, что после свадьбы с блогершей Диларой рэпер немного набрал вес, что и продемонстрировал на премьере. А вот открывать заведение он решил не сам – и взял из толпы случайного человека, сделав вид, что ведет с ним бизнес. Смущенный парень поддержал шутливый настрой кумира молодежи и перерезал ленточку.

Отметим, что у Моргенштерна уже есть опыт в ресторанном бизнесе. Он открыл ресторан Kaif Provenance, куда периодически лично приходил и сам кормил гостей и разносил еду. По сообщениям экспертов, проект терпит серьезные убытки.


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