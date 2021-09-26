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Умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер

Status Quo ФОТО: Promopilt

Рок-музыка потеряла еще одного легендарного исполнителя. Печальные вести пришли из Австралии, где на 73-м году жизни скончался основатель и вокалист группы Status Quo Алан Ланкастер, пишет Starhit.ru.

О смерти друга сообщил Крейг Беннет в социальных сетях. По его словам, музыкант уже некоторое время страдал от рассеянного склероза. Сегодня его не стало. «Я убит горем, объявив о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo», – пишет коллега.

Отмечается, что Ланкастер ушел из жизни в своем особняке в Австралии, где жил последние 45 лет. После воссоединения коллектива, он не гастролировал с ними и занимался сольными проектами.

Напомним, Status Quo – легендарная британская рок-группа, которую основали бас-гитарист Алан Ланкастер и гитарист Фрэнсис Росси в 1962 году в столице Англии. Они прославились тем, что сочетали в своих композициях рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза и буги-вуги. В 2005 году авторитетный музыкальный журнал сообщил, что они являются рекордсменом Великобритании по количеству синглов, входивших в национальный чарт: 22 сингла группы входили в британский ТОП-10. По миру было продано 118 миллионов пластинок Status Quo.


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