Умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер

О смерти друга сообщил Крейг Беннет в социальных сетях. По его словам, музыкант уже некоторое время страдал от рассеянного склероза. Сегодня его не стало. «Я убит горем, объявив о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo», – пишет коллега.

Status Quo co-founder and original bassist Alan Lancaster has sadly died aged 72. RIP. https://t.co/QPhfOQH7JC — Planet Rock (@PlanetRockRadio) September 26, 2021

Отмечается, что Ланкастер ушел из жизни в своем особняке в Австралии, где жил последние 45 лет. После воссоединения коллектива, он не гастролировал с ними и занимался сольными проектами.

Напомним, Status Quo – легендарная британская рок-группа, которую основали бас-гитарист Алан Ланкастер и гитарист Фрэнсис Росси в 1962 году в столице Англии. Они прославились тем, что сочетали в своих композициях рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза и буги-вуги. В 2005 году авторитетный музыкальный журнал сообщил, что они являются рекордсменом Великобритании по количеству синглов, входивших в национальный чарт: 22 сингла группы входили в британский ТОП-10. По миру было продано 118 миллионов пластинок Status Quo.



