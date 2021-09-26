Марина Федункив о проблемах с алкоголем: «Я понимала, что так себя закопаю»

Актриса Марина Федункив призналась, что в определенный период жизни пристрастилась к выпивке. Причиной послужили проблемы в личной жизни. Однако спасения в бутылке не нашла, после чего решила справляться с трудностями по-другому.

С первым избранником Федункив прожила 12 лет. Отношения закончились, как рассказывала сама артистка, из-за измен мужчины. Позже она встретила новую любовь, вышла замуж, но и в этом союзе, хоть он и продлился 13 лет, счастья не было. Супруг сильно пил, употреблял запрещенные препараты, помочь ему жене не удавалось. Однажды в момент отчаяния свою боль Федункив решила заглушить спиртным.

«Было такое, что я выпивала. Еще хуже становилось. Давала волю эмоциям, а эмоции были не самые радужные, и я еще больше рыдала. Я понимала, что так себя закопаю. То есть этот метод был не для меня», – рассказала звезда Comedy Woman в эфире НТВ.

Актриса с горечью вспоминает о том времени: дома был ад, а на сцену каждый день нужно было выходить с улыбкой. Смешить людей, когда у самой камень на душе – тяжелое испытание. Избавить мужа от зависимости не удалось, брак распался.

Третий возлюбленный Федункив Стефано Маджи – свадьбу сыграли этим летом – отличается от предыдущих избранников. С ним, по словам счастливой жены, появилось ощущение спокойствия и уверенности. В этом мужчине нет напряженности, он выдержан и галантен, хотя и младше супруги на 14 лет. По словам артистки, впервые за всю историю ее отношений человек не напрягает.



