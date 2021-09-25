Дмитрий, который считает себя Дианой напал с топором на покупателей московского магазина

«48-летний Дмитрий, который считает себя Дианой, ранил двух человек. Женщина и мужчина госпитализированы», — уточняет Telegram-канал «112».

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве — из-за тележки в супермаркете. Источник ТАСС в правоохранительных органахсообщил, что нападавший находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Как видно по записям с камер наблюдения, напавший вытащил из сумки топор и начал бить им мужчину и женщину, которые не уступили ему дорогу в тесном тамбуре супермаркета.

Нападавшим оказался житель Москвы Дмитрий Соренков, ранее судимый за убийство. По данным Telegram-канала Baza, в 2004 году его признали невменяемым и поместили в психиатрическую клинику на принудительное лечение.