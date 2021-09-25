Сб, 25.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Дмитрий, который считает себя Дианой напал с топором на покупателей московского магазина

Дмитрий, который считает себя Дианой, напала с топором на покупателей в магазине. ФОТО: Скриншот с сайта gazeta.ru

Два человека пострадали на северо-востоке Москвы, где в субботу 48-летний мужчина в женской одежде напал на посетителей магазина «Магнит», вооружившись топором. Пострадавших госпитализировали, сообщает Gazeta.ru.

«48-летний Дмитрий, который считает себя Дианой, ранил двух человек. Женщина и мужчина госпитализированы», — уточняет Telegram-канал «112».

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве — из-за тележки в супермаркете. Источник ТАСС в правоохранительных органахсообщил, что нападавший находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Как видно по записям с камер наблюдения, напавший вытащил из сумки топор и начал бить им мужчину и женщину, которые не уступили ему дорогу в тесном тамбуре супермаркета.

 

Нападавшим оказался житель Москвы Дмитрий Соренков, ранее судимый за убийство. По данным Telegram-канала Baza, в 2004 году его признали невменяемым и поместили в психиатрическую клинику на принудительное лечение.

Знакомая нападавшего рассказала журналистам, что он уже со школы отличался необычным поведением.

НАВЕРХ
Back