Певицу Марию Максакову отправили на психиатрическую экспертизу
44-летняя оперная певица Мария Максакова судится с собственными детьми Ильей и Людмилой за недвижимость - 260-метровую квартиру, которая находится на Краснопресненской набережной.
44-летняя оперная певица Мария Максакова судится с собственными детьми Ильей и Людмилой за недвижимость - 260-метровую квартиру, которая находится на Краснопресненской набережной.
Наследники вместе с их отцом, бизнесменом Владимиром Тюриным, хотят получить эту жилплощадь, на которую у них имеется дарственная. Однако Максакова заявила, что документ был составлен под давлением. Поэтому суд потребовал психиатрическую экспертизу для артистки, сообщает Starhit.ru.
Певица отметила: «Премногоуважаемый суд усомнился, могла ли я в трезвом уме и твердой памяти настолько щедро вознаградить старания моей семьи по моему уничтожению. Столь щедрый жест с моей стороны даже святой инквизиции показался несколько эксцентричным».
Известно, что в свою очередь Максакова подала встречный иск к Тюрину, потребова лишить его родительских прав. Судебное заседание пройдет 14 октября.