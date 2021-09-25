Певицу Марию Максакову отправили на психиатрическую экспертизу

Наследники вместе с их отцом, бизнесменом Владимиром Тюриным, хотят получить эту жилплощадь, на которую у них имеется дарственная. Однако Максакова заявила, что документ был составлен под давлением. Поэтому суд потребовал психиатрическую экспертизу для артистки, сообщает Starhit.ru.

Певица отметила: «Премногоуважаемый суд усомнился, могла ли я в трезвом уме и твердой памяти настолько щедро вознаградить старания моей семьи по моему уничтожению. Столь щедрый жест с моей стороны даже святой инквизиции показался несколько эксцентричным».