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Певицу Марию Максакову отправили на психиатрическую экспертизу

Мария Максакова ФОТО: скриншот

44-летняя оперная певица Мария Максакова судится с собственными детьми Ильей и Людмилой за недвижимость - 260-метровую квартиру, которая находится на Краснопресненской набережной. 

Наследники вместе с их отцом, бизнесменом Владимиром Тюриным, хотят получить эту жилплощадь, на которую у них имеется дарственная. Однако Максакова заявила, что документ был составлен под давлением. Поэтому суд потребовал психиатрическую экспертизу для артистки, сообщает Starhit.ru.

Певица отметила: «Премногоуважаемый суд усомнился, могла ли я в трезвом уме и твердой памяти настолько щедро вознаградить старания моей семьи по моему уничтожению. Столь щедрый жест с моей стороны даже святой инквизиции показался несколько эксцентричным».

Известно, что в свою очередь Максакова подала встречный иск к Тюрину, потребова лишить его родительских прав. Судебное заседание пройдет 14 октября.

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