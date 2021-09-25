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Попасть за решетку: 3 тюрьмы в Балтии, куда можно сходить на экскурсию

Попасть за решетку: 3 тюрьмы в Балтии, куда можно сходить на экскурсию. ФОТО: Instagram/karostascietums/robinhudson1976

В каждой стране есть места с жуткой историей, которые местные жители обычно обходят стороной, а вот туристы, наоборот, тянутся к ним с непреодолимым интересом. Очень часто такими местами являются тюрьмы, где еще недавно содержали опасных преступников, а сегодня водят экскурсии. Безусловно, здесь на ум сразу приходит знаменитая тюрьма в США - Алькатрас. Однако за подобными впечатлениями не обязательно ехать так далеко - в странах Балтии тоже есть бывшие места лишения свободы, куда можно сходить на пугающую экскурсию, поучаствовать в постановочном шоу или даже переночевать в камере.

Лукишкская тюрьма (Литва - Вильнюс)

Особенно громко название этого места прозвучало в прошлом году, когда в Лукишкской тюрьме начались съемки нашумевшего сериала Stranger Things («Очень странные дела»).

Тюрьма была действующей до 2019 года, но потом ее решили закрыть. Причины: плохие условия содержания заключенных и тот факт, что тюрьма располагается в самом центре Вильнюса. 

Тюрьма существовала в литовской столице в течение 115 лет. Одновременно в ней могли отбывать срок 400 заключенных и еще 300 находиться в изоляторах временного содержания.

Сейчас же тюрьме подарили вторую жизнь. Здесь предлагают дневные и ночные экскурсии по аутентичным тюремным помещениям, а также организовывают выставки и концерты под открытым небом. 

Цена: 15-20 евро

Более подробную информацию о посещении можно найти ЗДЕСЬ

Тюрьма Каросты (Латвия - Лиепая)

Лиепайская гарнизонная тюрьма была построена примерно в 1900 году для нужд госпиталя, однако никогда не использовалась для этих целей. С самого начала она служила местом краткосрочного дисциплинарного наказания. Последние заключенные покинули свои камеры относительно недавно - в 1997 году.

Сегодня это единственная открытая для туристов гарнизонная тюрьма в Европе.

Здесь можно отправиться на экскурсию и узнать жуткую историю этого места, поучаствовать в реалити-шоу и почувствовать себя в шкуре настоящего заключенного, отобедать в советском буфете и даже переночевать в тюремной камере, пишет RUS TVNET.

Кстати, за всю историю существования тюрьмы сбежать из ее стен так никому и не удалось. Получится ли у вас?

Цена:

  • для взрослых - 5 евро
  • для школьников и пенсионеров - 3,50 евро⠀

Батарейная тюрьма (Эстония - Таллинн)

Практически все путеводители называют Батарейную тюрьму самой страшной достопримечательностью Таллинна. История у этого места действительно мрачная. 

Известно, что здесь содержались одни из самых опасных преступников со всего СССР, а также политические заключенные, часто невинно осужденные. Здесь же на месте долгое время осуществлялись и смертные казни (последний расстрел заключенного был относительно недавно - в 1991 году).

Согласно оценкам, в общей сложности по политическим мотивам в эту тюрьму были посажены 45 000 граждан и жителей Эстонии. Поэтому Батарейная тюрьма стала для жителей Эстонии одним из самых ярких символов советского политического террора. 

Вплоть до 2002 года здесь находился следственный изолятор. С 2007 года уже закрытую тюрьму пытались как-то вклинить как достопримечательность в облик Таллинна: хотели создать музей, концертную площадку, центр развлечений, но объект огромный и требует неимоверных инвестиций. 

Сегодня на территорию тюрьмы можно попасть как в составе групповой экскурсии, так и самостоятельно, купив входной билет. Правда, для посетителей открыты всего несколько корпусов и внутренний дворик с закрытыми боксами, используемый ранее как место прогулок заключенных.

Более подробную информацию можно найти ЗДЕСЬ

Цена: 8 евро, экскурсия с гидом - 50 евро

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