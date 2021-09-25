Сб, 25.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

«Полурасстались»: СМИ сообщили о разрыве Илона Маска и Граймс

Илон Маск и Граймс ФОТО: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разорвал отношения с певицей Граймс, об этом он рассказал изданию Page Six. При этом о полном расставании речи не идет, сообщает Gazeta.ru.

«Мы полурасстались, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и поддерживаем добрые отношения», — сообщил Маск. Он объяснил, что его работа требует постоянного присутствия в Техасе или путешествий за границу, в то время как Граймс нужно жить в Лос-Анджелесе, поскольку она снимается в шоу «Alter Ego».

С канадской певицей Илон Маск встречался три года, у пары есть годовалый сын по имени X Æ A-Xii, родившийся в мае 2020 года. Впервые предприниматель и певица вышли вместе в свет в 2018 году на балу Института костюма Met Gala.

Илон Маск был официально женат трижды, причем два раза на одной и той же женщине. Первой его женой была писательница Жюстин Уилсон, в браке у них родились пятеро детей. После развода в 2008 году Маск снова женился в 2010-м — на британской актрисе Талуле Рэй. Супруги развелись в 2012-м, еще раз поженились в 2013-м и повторно расторгли брак в 2016 году. В 2017-м миллиардер несколько месяцев встречался с актрисой Эмбер Херд.

НАВЕРХ
Back