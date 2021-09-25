«Полурасстались»: СМИ сообщили о разрыве Илона Маска и Граймс

«Мы полурасстались, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и поддерживаем добрые отношения», — сообщил Маск. Он объяснил, что его работа требует постоянного присутствия в Техасе или путешествий за границу, в то время как Граймс нужно жить в Лос-Анджелесе, поскольку она снимается в шоу «Alter Ego».

С канадской певицей Илон Маск встречался три года, у пары есть годовалый сын по имени X Æ A-Xii, родившийся в мае 2020 года. Впервые предприниматель и певица вышли вместе в свет в 2018 году на балу Института костюма Met Gala.