«Посылаю всю мою любовь»: Киркоров трогательно поздравил детей Пугачевой через неделю после их дня рождения

Бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров, с которым Примадонна уже перестала общаться, тоже решил поздравить Лизу и Гарри, которых он знает с самого рождения. Правда сделал он это только через неделю.
«Поздравляю Лизу и Гарри с днем рождения и посылаю всю мою любовь замечательным деткам, которых знаю с самого рождения!» — написал артист в Instagram.
Дети поп-короля Алла-Виктория и Мартин, которых тоже не было на празднике, записали видео для двойняшек. Они пожелали хорошего настроения, песен и танцев своим ровесникам, пишет портал «Факты».
Напомним, Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили вместе 11 лет. После развода Примадонна вышла замуж за юмориста Максима Галкина. У пары растут двойняшки Лиза и Гарри. Одно время после расставания Киркоров и Пугачева еще общались.
В сети ходили слухи о том, что Примадонна полностью прекратила общение с Киркоровым по инициативе Максима Галкина.
Однако в день рождения детей Алла Борисовна и Максим обратились в агентство по организации праздников, которое когда-то открыл Киркоров. И Примадонна осталась довольна тем, как все прошло. По ее словам, этот день рождения детей запомнится надолго.