Сб, 25.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

«Это невыносимо». Сара Джессика Паркер прокомментировала смерть звезды «Секса в большом городе» Уилли Гарсона

Сара Джессика Паркер нарушила молчание спустя несколько дней после смерти ее близкого друга и партнера по фильму Секс в большом городе Уилли Гарсона. Актер скончался в возрасте 57 лет после борьбы с раком поджелудочной железы.

Паркер и Гарсон были близкими друзьями более 30 лет. Звезды играли лучших друзей Кэрри Брэдшоу и Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе". Актер сыграл своего героя во всех сезонах оригинальной версии, а также двух сиквелах, также он успел сняться в предстоящем продолжении культового сериала  "И просто так…" (And Just Like That…).

На странице в Instagram актриса поделилась архивными фото с Гарсоном и призналась, что тяжело переживает потерю близкого друга.

«Это невыносимо. Иногда молчание — это заявление. Из-за тяжести. Тоски. Потери более чем 30-летней дружбы. Настоящая дружба, которая позволяла разделять секреты, приключения, общую рабочую семью, правду, концерты, поездки, еду, поздние ночные телефонные звонки, взаимную преданность семье и все душевные страдания и радости, которые нас сопровождают, триумфы, разочарования, страхи, ярость и годы, проведенные на съемках (особенно в квартире Кэрри) и смех до поздней ночи, как Стэнфорд и Кэрри, Вилли и Сара. Я буду скучать по всему, что связано с тобой. И вспоминать наши последние мгновения вместе. Я перечитаю каждое сообщение твоих последних дней и запишу наши последние звонки. Твое отсутствие — дыра, которую я заполню благословением этих воспоминаний и того, что все еще находятся в тайниках памяти. Моя любовь, глубочайшее сочувствие и соболезнования тебе, дорогой Нэтен (приемный сын Гарсона). Ты был и остаешься светом в жизни Вилли, и его величайшим достижением было быть твоим папой. Это были его последние слова, обращенные ко мне: "Отличные браслеты повсюду". Да. Покойся с миром, Вилли Гарсон», — написала Паркер.

НАВЕРХ
Back