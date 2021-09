«Это невыносимо». Сара Джессика Паркер прокомментировала смерть звезды «Секса в большом городе» Уилли Гарсона

Паркер и Гарсон были близкими друзьями более 30 лет. Звезды играли лучших друзей Кэрри Брэдшоу и Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе". Актер сыграл своего героя во всех сезонах оригинальной версии, а также двух сиквелах, также он успел сняться в предстоящем продолжении культового сериала "И просто так…" (And Just Like That…).