«Это невыносимо». Сара Джессика Паркер прокомментировала смерть звезды «Секса в большом городе» Уилли Гарсона

Паркер и Гарсон были близкими друзьями более 30 лет. Звезды играли лучших друзей Кэрри Брэдшоу и Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе". Актер сыграл своего героя во всех сезонах оригинальной версии, а также двух сиквелах, также он успел сняться в предстоящем продолжении культового сериала "И просто так…" (And Just Like That…).

«Это невыносимо. Иногда молчание — это заявление. Из-за тяжести. Тоски. Потери более чем 30-летней дружбы. Настоящая дружба, которая позволяла разделять секреты, приключения, общую рабочую семью, правду, концерты, поездки, еду, поздние ночные телефонные звонки, взаимную преданность семье и все душевные страдания и радости, которые нас сопровождают, триумфы, разочарования, страхи, ярость и годы, проведенные на съемках (особенно в квартире Кэрри) и смех до поздней ночи, как Стэнфорд и Кэрри, Вилли и Сара. Я буду скучать по всему, что связано с тобой. И вспоминать наши последние мгновения вместе. Я перечитаю каждое сообщение твоих последних дней и запишу наши последние звонки. Твое отсутствие — дыра, которую я заполню благословением этих воспоминаний и того, что все еще находятся в тайниках памяти. Моя любовь, глубочайшее сочувствие и соболезнования тебе, дорогой Нэтен (приемный сын Гарсона). Ты был и остаешься светом в жизни Вилли, и его величайшим достижением было быть твоим папой. Это были его последние слова, обращенные ко мне: "Отличные браслеты повсюду". Да. Покойся с миром, Вилли Гарсон», — написала Паркер.