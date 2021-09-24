Билли Айлиш: «Люди боятся большой груди»

Напомним, ранее Айлиш предстала перед зрителями в образе, который не подчеркивал сексуальность. Мгновенно она превратилась в кумира подростков. Правда, сейчас, с выходом нового альбома Happier Than Ever, Билли кардинально сменила стиль.

В последнем интервью она указала, что не все подписчикио треагировали положительно на перемены в имидже:

«Люди привязываются к памяти, но это отнимает человечность. Я потеряла 100 тысяч подписчиков только из-за груди. Люди боятся большой груди. По правде говоря, человек не знает, кто он такой на самом деле, особенно в моем возрасте», – говорит звезда.

Кадр из клипа Билли Айлиш Lost Cause ФОТО: скриншот

Уже несколько лет Айлиш не чувствует себя в безопасности, выходя из собственного дома. После того, как ее адрес просочился в Сеть, во дворе ее дома стали появляться сталкеры и папарацци.

Певица призналась, что перекрасилась в блондинку, потому что устала от кислотно-зеленого. Из-за того цвета волос ее было просто узнать на улице: «Я не могла никуда пойти с этими волосами, потому что было ясно, что это я. Я хотела анонимности». С новым цветом волос Билли почувствовала себя свободной.

Певица рассказала, что в соцсетях люди ей пишут, что скучают по прежней Айлиш, но Билли отмечает, что она все тот же человек.

«Я не Барби с другой головой», – поясняет она.

Исполнительница признается, что иногда на ее выбор одежды бывает неадекватная реакция. Она надела что-то с коротким рукавом, и якобы это имеет какой-то сексуальный подтекст. Но на самом деле на улице было жарко и Билли просто захотела надеть что-то такое.



