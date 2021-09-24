Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана

Так, например, на прошлой неделе 57-летнего Николаса Кейджа заметили в одном из модных ресторанов Лас-Вегаса. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения и в нем едва можно было узнать обладателя премии «Оскар». Звезда выглядел крайне неряшливо: спутанные волосы, густая щетина… Он сидел на диване в леопардовых штанах и футболке, сняв обувь. Говорят, персонал заведения даже принял знаменитость за бездомного. Впрочем, внешний вид – не единственное, что возмутило окружающих.

По сообщениям журналистов, Николас громко кричал и пререкался с работниками ресторана. После долгих уговоров артиста наконец-то удалось вывести из здания, однако уходить домой тот не спешил. Шатаясь он требовал от администратора, чтобы его впустили обратно. «Он орал на людей и пытался вступить в драку. Он был так пьян, что едва мог надеть шлепанцы, прежде чем его вывели», – говорили очевидцы инцидента.

Напомним, что Кейдж не в первый раз устраивает пьяный дебош в общественном месте. Два года назад он, находясь в нетрезвом состоянии, женился в четвертый раз на 23-летней визажистке Эрике Койке. Причем скандал актер устроил прямо посреди свадьбы, заявив, что невеста преследует только корыстные цели. «Она собирается забрать все мои деньги!» – говорил звезда.

Впрочем, опасения знаменитости были небеспочвенны. Как только Кейдж подал на развод, Эрика начала требовать раздела имущества. А ведь их союз просуществовал всего... четыре дня! «Я был сильно пьян и не ведал, что творю. Когда Койке предложила пожениться, я отреагировал импульсивно, не понимая своих действий. Иначе бы никогда не согласился на брак», – объяснялся артист в суде



