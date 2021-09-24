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Инструмент мозга: как по почерку узнать, что ты псих

Почерк. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Графологи считают, что наличие у человека психологических или психических проблем и заболеваний отражается на бумаге.

Почерк — это инструмент мозга, отражение нашего внутреннего «я», нашего характера и даже болезней. Расшифровкой написанного занимаются графологи, один из них — Оксана Поротова в беседе с 5-tv.ru рассказала, какие признаки письма заставят вас задуматься о том, что у человека имеются психологические или психические проблемы.

Принцип проведения графологического анализа основан на гештальт-подходе, то есть почерк человека оценивается как в целом, так и по совокупности ряда графических признаков, они указывают на события в его жизни и связанные с ними чувства. Поэтому сказать однозначно, что перед вами человек с проблемами, практически сложно.

Призовите на помощь свою наблюдательность, советует эксперт, и сначала оцените внешнее состояние человека и его разговоры. Прежде всего, как психические, так и психологические проблемы скрываются в голове: много мыслей и различных эмоций, причем они далеко не всегда положительные.

«Через руку мы транслируем свои эмоции, чувства, установки, темперамент, характер: все это мы выплескиваем на бумагу. В зависимости от качества внутреннего содержания зависит и качество почерка», — подчеркнула графолог.

Специалист отметила, что о наличии проблем судить можно в зависимости от уровня почерка: при высоком уровне почерка интерпретация будет положительная, более низкий свидетельствует о сниженных психологических характеристиках.

Признаки почерка низкого уровня:

  • искажения букв;
  • сниженная читабельность;
  • буквы как мелкие, так и чересчур крупные;
  • строки могут быть не ровные;
  • они могут быть восходящие, или, напротив, нисходящие.

Эксперт добавила, что большое значение также имеет наполненность пространства листа, что написано на полях. Неровное левое поле может рассказать о беззаботном и неорганизованном характере человека, а также о его некой распущенности. Корявое поле с правой стороны свидетельствует о неумении контролировать свои эмоции и идти на поводу у своих желаний.

«Лист бумаги — это мир, в котором человек функционирует, а взаимодействует он с людьми как своего, так и внешнего круга», — заключила Оксана Поротова.

В остальном следует обращать внимание на нюансы. Например, зигзагообразные линии присущи неврастеникам или алкоголикам, «дрожащие» буквы — у истеричной личности, украшательства и завитки могут свидетельствовать об отсутствии воли. В любом случае, только по одному признаку однозначные выводы делать не стоит. Смотрите в комплексе, рекомендует эксперт.

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