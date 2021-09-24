Родственникам скончавшихся в доме призрения Сетомаа не сообщили о вспышке коронавируса

Тетя пробыла в больнице всего несколько дней, прежде чем ее глаза закрылись в последний раз. «Она была такой сильной и крепкой женщиной, мы не могли подумать, что ситуация может так быстро измениться», – объясняет Прийт, который не смог попрощаться со своей тетей. Родственники тети были проинформированы о вспышке коронавирусной инфекции в доме престарелых Сетомаа только тогда, когда тетя уже была доставлена в больницу в беспомощном состоянии.
На домашней странице дома призрения сказано: «Из-за кризиса и напряженности в обществе клиенты дома призрения, которые долгое время были разлучены со своими близкими, испытывают эмоциональные трудности. Ввиду этого посещение клиентов разрешено только по предварительному согласованию». Прийт тщательно спланировал свой следующий визит, чтобы принести тете фрукты и сок. Такие посещения мужчина совершал ежемесячно.