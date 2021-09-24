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Самая сексуальная блогер Эстонии призналась, сколько стоит сотрудничество с ней

Merylin Nau. ФОТО: Chris Martin @bychrismartin

Звезда эстонских соцсетей Мерилин Нау объявила, что решила установить определенные ограничения для предложений по сотрудничеству, поскольку она не намерена превращать свой аккаунт в Instagram в рекламную платформу, пишет Elu24.

Мерилин Нау объявила в Instagram, что больше не намерена соглашаться на сотрудничество, которое не соответствует ее образу жизни. Блогер, у которой 37 000 подписчиков в Instagram, также сказала, что она составила более список пакетов, среди которых желающие сотрудничать могут выбрать более подходящий.

Однако цена посылок достаточно кусачая - от 800 евро за публикацию. Но Мэрилин говорит, что занимается не только публикациями, но и маркетингом. По ее словам, цены на более дорогие пакеты четырех- и даже пятизначные, в зависимости от договора и продолжительности кампании.

Суммы, за которые она соглашается сотрудничать, совсем не удивительны, учитывая образ жизни модели. В апреле Нау объявила, что будет тратить на свою внешность более 10 000 евро в год.

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