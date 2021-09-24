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Как солить еду, чтобы не навредить здоровью

Соль. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Жажда соленого, утверждают врачи, не менее губительна, чем курение: избыток соли прежде всего сказывается на сердечно-сосудистой системе. Как правильно солить продукты, почему мы любим солить еду, чем опасен "пересол" и какую соль лучше добавлять в блюда – рассказывает Сегодня.

Почему мы едим много соли?

Ежедневно мы употребляем вдвое больше нормы соли (до 10 граммов), превышая дневную норму – а это 4 грамма (чайная ложка без верха). По статистике, ежегодно человек может съесть от семи до девяти килограммов соли. Подсоленная пища нам больше нравится: такую зависимость врачи объясняют просто.

Соль возбуждает аппетит и вызывает зависимость. Преимущественно, скрытая соль попадает в наш организм в составе других продуктов. Последствия такого питания могут быть совсем не утешительными.

Как соль влияет на организм человека

Татьяна Мовчан, врач-кардиолог отмечает: избыток соли действительно влияет на сердечно-сосудистую систему негативно. Особенно на людей, у которых уже есть гипертоническая болезнь и у которых повышено артериальное давление. А еще соль выводит калий, нагружает почки и приводит к отекам.

Виктория Красинько, доцент кафедры биоотехнологии и микробиологии национального университета пищевых технологий Украины подчеркивает, что под воздействием соли клетки теряют влагу. А потеря воды – это потеря ферментативной активности, жизненных сил, потеря фактически возможности активно функционировать.

Существует ли полезная соль?

Поэтому главный совет: тщательно контролировать, что потребляем и выбирать правильную соль, например, морскую, с содержанием минералов или йодированную.

Но даже полезную соль нужно тоже употреблять умеренно. Правильное потребления соли поможет поддержать водно-солевой баланс и обеспечит жизненными силами, которые предоставляют натрий и хлор. Самый простой способ оздоровиться – вообще отказаться дополнительно солить пищу.


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