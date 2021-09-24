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Меган Маркл впервые вышла в свет после вторых родов

Меган Маркл и принц Гарри. ФОТО: SETH WENIG

Встреча Меган Маркл и принца Гарри с мэром Нью-Йорка наделала немало шумихи. Поклонники обратили внимание, что герцогиня Сассекская успела прийти в идеальную форму после родов, пишет Стархит.

Шестого июня Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. С тех пор герцогиня Сассекская не появлялась на публике и практически не давала интервью. Разумеется, больше всего поклонников волновало то, как бывшая актриса изменилась за прошедшие месяцы.

И вот 23 сентября Меган вместе с мужем прилетела в Нью-Йорк. Супругов засняли около здания, которое возвели на месте двух башен-близнецов. Здесь Маркл и Гарри встретились с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио и губернатором штата Кэти Хочул. Вместе с первыми лицами супружеская чета обсудила социальные проекты, которые они сейчас курируют.

Кэти Хочул, Меган Маркл, принц Гарри, Билл де Блазио с женой Чирлейн Ирен МакКрей.   ФОТО: Taidgh Barron

Для важного события герцогиня выбрала черные брюки и водолазку, дополнив образ темно-синим пальто. Меган выглядела очень элегантно. Поклонники отметили, что звезда полностью пришла в форму после родов и находилась в прекрасном расположении духа. Она постоянно улыбалась и с удовольствием позировала фотографам. А вот Гарри отдал предпочтение классическому костюму.

ФОТО: MPI43/Capital Pictures
ФОТО: Taidgh Barron

В Нью-Йорке супруги проведут несколько дней. В субботу влюбленные поучаствуют в мероприятии Global Citizen Live, которое состоится в Центральном парке.

Напомним, что снимки дочери пары Лилибет так и не появились в СМИ. Влюбленные давно заявили, что мечтают о спокойной жизни для детей, поэтому не собираются делать из них публичных личностей. Именно поэтому наследники не сопровождают Меган и Гарри в деловых поездках.


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