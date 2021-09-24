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Beebilõust и его возлюбленная уже несколько месяцев скандалят с Hansapost: как вы думаете, такое д***мо - это нормально?

Ингрид Мянд и Beebilõust ФОТО: Raul Mee

Рэпар Beebilõust и его возлюбленная Ингрид Мянд написали в социальных сетях, что их очень разочаровал опыт заказа товаров с Hansapost. Товары, заказанные в начале июля, должны были прибыть через одну-две недели, но ситуация разрешилась только вчера, пишет Elu24.

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По словам Ингрид, ситуация вышла за рамки приемлемого. «Как вы думаете, такое д***мо - это нормально? Мне очень жаль, но я просто обязана поделиться этим, потому что обслуживание Интернет-магазина Hansapost - самое паршивое из всех, с чем приходилось иметь дело», - написала она в Instagram.

Заказ был размещен Ингрид Мянд и Андрусом Эльбингом в начале июля, и срок доставки должен был составлять от одной до двух недель. Посылка прибыла на склад поздно вечером 27 июля, поэтому во время отпуска они не смогли ее забрать. Тогда они заказали услугу доставки посылки курьером на дом. Когда кровать, которая и была заказана, была получена, выяснилось, что в комплекте были неправильные детали. Курьер забрал их, но не заменил. Ингрид заявила, что, если бы она знала, что заказ займет так много времени, она бы вообще не делала его.

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