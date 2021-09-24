Бузову тайком сняли в купальнике, и вот как выглядит ее тело без фотошопа и выгодных ракурсов
Многие звезды отдают предпочтение красивым, а не честным фото в соцсетях, но порой правду всё равно не скрыть, пишет Лайф.
Многие звезды отдают предпочтение красивым, а не честным фото в соцсетях, но порой правду всё равно не скрыть, пишет Лайф.
В своём Инстаграме Ольга Бузова активно делится с поклонниками яркими кадрами с отдыха в Турции, на которых выглядит безупречно: плоский живот, соблазнительные формы, гладкая упругая кожа. Однако в Сети появились снимки, которые позволяют посмотреть на звезду глазами других отдыхающих.
Фото © Telegram / ebobo 18+
На кадрах без фотошопа артистка предстала в крошечном бикини и кепке, наслаждаясь временем на пляже. При этом Ольга выглядела не настолько худой, как на снимках в своём аккаунте, а её формы — не такими подтянутыми и упругими.
Фото © Telegram / ebobo 18+
Однако всё равно заметно, что звезда следит за фигурой и занимается спортом.
Артистка не перестаёт пробовать новое в разных сферах. Весной Бузова покинула пост ведущей "Дома-2" и возглавила реалити-шоу "Звёзды в Африке". Также Ольга заявила, что хочет подать документы в аспирантуру исторического факультета МГУ, вдохновившись сериалом "Историк".