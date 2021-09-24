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Беременную Нюшу ограбили в Испании

Нюша ФОТО: Инстаграм

Певица Нюша столкнулась с форс-мажорной ситуацией. Артистка лишилась документов из-за грабителей, после чего ей пришлось обратиться в полицию, сообщает «Стархит».

Вот уже несколько дней Нюша отдыхает вместе с семьей в Европе. Сначала компания находилась во Франции, а после перебралась в Барселону. В Испании со звездой произошла неприятная ситуация: когда они осматривали достопримечательности, из арендованной машины были украдены все вещи.

«Мы увидели, что стекло у машины разбито, а багажник пуст. Там были сумки, деньги, документы. Как оказалось, в Барселоне это очень распространенная проблема. Часто бывает такое, что документы просто выбрасывают в ближайшие кусты. Преступникам не нужны документы. Но мы свои так и не нашли, поэтому пришлось обратиться в консульство», — поделилась переживаниями звезда.

В итоге всем пострадавшим сделали временные документы, которые после возвращения в Москву придется заменить на постоянные. Поначалу Нюша была очень расстроена из-за произошедшего, но со временем осознала, что переживать не стоит.

«Я отношусь к таким вещам очень философски. Мы не знаем, для чего на самом деле случаются такие вещи. Их просто нужно принимать. Конечно, теперь нам придется переоформить документы, но значит так надо», — объяснила певица.

Сейчас семья продолжает отдыхать в Барселоне. Они не стали отменять планы из-за неприятной ситуации. Тем более, Нюша находится на последних месяцах беременности и старается не волноваться из-за мелочей.

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