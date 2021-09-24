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Супруга президента Эстонии Сирье Карис рассказала о личной жизни и своем новом статусе

Сирье Карис является директором Тартуского городского музея с сентября 2018 года. ФОТО: Margus Ansu

Через несколько недель после избрания Алара Кариса новым президентом Эстонской Республики его супруга Сирье дала эксклюзивное интервью программе Ringvaade, пишет Elu24.

В программе Ringvaade журналист Кристель Каритс поговорила с первой леди Эстонии Сирье Карис. В начале интервью Карис познакомила телеведущю с музеем, гордясь, что он в доме, где жила известный эстонский прозаик и поэт Лидия Койдула.

Сирье всю жизнь проработала в музеях. Десять лет она руководила Эстонским историческим музеем, а последние три года была директором Тартуских городских исторических музеев.

До того как Алар Карис стал директором Эстонского Национального музея, в их семье обсуждалось возможность того, что Сирье могла бы возглавить это учреждение культуры. Однако женщина сочла директорский пост слишком большим и ответственным делом, которое занимало бы много времени. И она не завидовала супругу, когда он получил столь важную должность.

По словам Сирье, отношения между парой, которая состоит в браке 44 года, завязались уже в девятом классе, и потому, что они вместе уже долгое время, им не нужно постоянно разговаривать друг с другом: они понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда..

Как говорит Сирье Карис, ее рабочий день не сильно изменился с тех пор, как ее муж стал президентом. День для нее начинается примерно так: чашка кофе, завтрак себе и мужу. Правда, теперь на работу она ездит одна, а раньше отвозила супруга.

Когда Алару Карису предложили стать президентом Эстонии, Сирье попросила его подумать. «Я всегда уважала его выбор и доверяла ему. До сих пор он всегда оказывался прав, и я всегда его поддерживаю», - говорит первая леди.

Сирье совсем не хочет отказываться от своей работы, но понимает, что есть некие обязанности как супруги президента, которые ей придется исполнять.  Однако жить в Кадриорге Сирье не планирует, а будет приезжать туда, когда это необходимо.

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