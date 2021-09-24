Наташе Королевой грозит уголовное дело за продажу яйцеклетки другу-гею

Напомним, Наташа Королева рассказала, что несколько лет назад продала яйцеклетку за 50 биткоинов (173 млн рублей - почти 2 млн евро) другу. В настоящее время якобы в США живет 2-летняя дочь певицы, но она подписала соглашение, по которому до 16 лет не может претендовать на материнство. Между тем, даже подобное вознаграждение приравнивается к имуществу. А значит, Наташа Королева должна была 173 млн рублей внести в декларацию о доходах и заплатить налоги. Если же певица ушла от этого, то ей может грозить уголовная ответственность.