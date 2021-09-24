Пт, 24.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Наташе Королевой грозит уголовное дело за продажу яйцеклетки другу-гею

Наташа Королёва ФОТО: Instagram

Коллеги не верят в историю певицы, пишет Topnews.

История с продажей яйцеклетки Наташи Королевой ее другу-гею получила свое развитие. Эксперты уверены, что певице может грозить уголовная ответственность или проверка налоговой инспекции.

Напомним, Наташа Королева рассказала, что несколько лет назад продала яйцеклетку за 50 биткоинов (173 млн рублей - почти 2 млн евро) другу. В настоящее время якобы в США живет 2-летняя дочь певицы, но она подписала соглашение, по которому до 16 лет не может претендовать на материнство. Между тем, даже подобное вознаграждение приравнивается к имуществу. А значит, Наташа Королева должна была 173 млн рублей внести в декларацию о доходах и заплатить налоги. Если же певица ушла от этого, то ей может грозить уголовная ответственность.

В интервью BLITZ+ кандидат юридических наук Аркадий Брызгалин рассказал, что при сокрытии дохода будет назначен штраф и пеня. В худшем случае артистка пойдет фигурантом по уголовному делу, возбужденному по 198-й статье.

Певица Наталья Штурм в интервью «МК» заявила, что все то, что Наташа Королева с семьей, разыграла в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», постановка. Артистка не поверила в это и заявила, что идея неплохая только из-за миллионера из США. В этой истории «жалко» выглядел Тарзан. Осталось только сыграть, что миллионер-гей – любовник Тарзана, заявила Штурм.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back