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Они - упыри: Гузеева раскрыла шокирующую правду о домогательствах в советской и российской киноиндустрии

Лариса Гузеева ФОТО: Инстаграм

Телеведущая и актриса поделилась личным неприятным опытом, пишет Topnews.

Шестидесятидвухлетняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила о том, что неоднократно в ходе актерской карьеры сталкивалась с харрасментом. Она призналась, что по этой причине буквально «жила в аду».

Как сообщает «Собеседник», так Гузеева ответила на вопрос, что она думает о недавних скандалах с приставаниями известных кинодеятелей, после которых карьеры многих звезд пошла под откос.

Гузеева рассказала, что также сталкивалась с этим, но предпочитала хранить молчание, «держать язык за зубами». На обвинения некоторых коллег в адрес «сук-актрис», которые сначала позволяли вольности, а теперь жалуются на домогательства, она заявила, что их критики не имеют права их судить. По той причине, что критики не имеют опыта. «Вы некрасивая и вы не артистка», – считает ведущая.

Она рассказал об огромной власти, которая всегда была у режиссеров. Они могли «перекрыть кислород», и поэтому актрисы не смели «открыть рот». Красивые актрисы, по словам Гузеевой, всегда пытались решить одну проблему: как убрать из своей жизни домогателей, и при этом не лишиться заработка.

«Просто я никогда не расскажу об этом в жизни», – пояснила Гузеева, добавив, что для ее молчания есть причины.

Одной из них она назвала нежелание вспоминать об этом «со слезой», хотя, « такое было конечно». И подобные поступки срока давности не имеют, поэтому домогателей, которых сейчас осуждают публично, ей не жалко. «Это чистые упыри, которые понимали свою власть», – оценила их Гузеева.

По ее словам, когда к молодой актрисе ночью в номер ломится режиссер, - «это ад», и в таком аду жила и она сама. Но она не уверена, что об этом надо рассказывать, потому что сейчас все «накинулись на Лену Проклову», которая осмелилась пожаловаться на харрасмент.

Актриса считает, что в подобных вещах никогда не бывает виновата сама женщина, в каком бы непристойном виде она не была, включая алкоголь и «раздвинутые ноги». Воспользоваться ею смогут только «подонки». Но общество в России считает, что «Вася ничего», а женщина – «шалава», рассказала она в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

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