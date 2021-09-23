Пт, 24.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Предвыборная кампания: старейшине Ласнамяэ разбили нос?

Владимир Свет продемонстрировал разбитый нос. ФОТО: facebook.com/Vladimir Svet

Сегодня вечером старейшина Ласнамяэ Владимир Свет опубликовал на своей страничке Facebook немного шокирующую фотографию, где у него сильно опухший нос от удара по лицу. Что же послужило такому исходу событий? Взъяренный избиратель или политический противник? Страсти в комментариях максимально накалены.  

По словам самого Владимира, ни то и не другое! 

«Работа старейшины в том, чтобы иногда открывать двери ногой. Решил открыть дверь головой. Дверь оказалась сильней. Политика - опасное дело», 

- так подписал публикацию Свет. 

Получается, что из-за неосторожности Владимир сам себе причинил увечье. Тем не менее, многие отнеслись скептически к данному комментарию и предположили, что политик скрывает истиную причину разбитого носа.

Так его коллега и однопартиец Мария Юферова-Скуратовски предположила: «Вова подрался, небось». А кому как не политическому соратнику и другу знать, на что способен Владимир Свет. Может быть, мы чего-то не знаем, ведь по мнению многих - он просто душка. 

Поэтому, многие комментаторы были обеспокоены случившимся и желали скорейшего выздоровления: "Берегите себя! Вы нам очень нужны!", "Здоровья! Главное, чтобы перелома не было", - писали друзья и неравнодушные избиратели.

Вот несколько смешных комментариев и предположений истинной причины ушиба: 

- Вот так и в Ласнамяэ появились кроваво-красные велодорожки...
- А говорили у русских проблема - стеклянный потолок.
- Встретил избирателей на рынке Паэ?

Радует, что Владимир успел отснять предвыборные плакаты до случившегося! 

А вы бились головой об дверь? 

НАВЕРХ
Back