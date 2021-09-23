Предвыборная кампания: старейшине Ласнамяэ разбили нос?

По словам самого Владимира, ни то и не другое!

«Работа старейшины в том, чтобы иногда открывать двери ногой. Решил открыть дверь головой. Дверь оказалась сильней. Политика - опасное дело»,

- так подписал публикацию Свет.



Получается, что из-за неосторожности Владимир сам себе причинил увечье. Тем не менее, многие отнеслись скептически к данному комментарию и предположили, что политик скрывает истиную причину разбитого носа.

Так его коллега и однопартиец Мария Юферова-Скуратовски предположила: «Вова подрался, небось». А кому как не политическому соратнику и другу знать, на что способен Владимир Свет. Может быть, мы чего-то не знаем, ведь по мнению многих - он просто душка.

Поэтому, многие комментаторы были обеспокоены случившимся и желали скорейшего выздоровления: "Берегите себя! Вы нам очень нужны!", "Здоровья! Главное, чтобы перелома не было", - писали друзья и неравнодушные избиратели.



Вот несколько смешных комментариев и предположений истинной причины ушиба:

- Вот так и в Ласнамяэ появились кроваво-красные велодорожки...

- А говорили у русских проблема - стеклянный потолок.

- Встретил избирателей на рынке Паэ?

Радует, что Владимир успел отснять предвыборные плакаты до случившегося!