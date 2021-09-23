Любовница Бельмондо написала книгу, в которой рассказала про интимные отношения с ним

Спустя две недели после смерти легенды французского кино – Жан-Поля Бельмондо – в свет вышла книга его бывшей пассии, бразильянки Марии Карлос Сотомайор.

С ней актер познакомился в 1980-ых годах. Сотомайор моложе Бельмондо на 29 лет. Они познакомились, когда ей было 19, и прожили вместе 7 лет. После того как пара рассталась, Сотомайор сыграла в нескольких фильмах с участием Бельмондо, а после распрощалась с актёрской карьерой, переключившись на занятия музыкой.

Несмотря на то, что пара разошлась, между Бебелем (так называли Бельмондо во Франции) и его экс-возлюбленной сохранились дружеские отношения.

После смерти Бельмондо Сотомайор решила поведать всему миру о своей любви, не став утаивать при этом подробности своей интимной жизни с актером.

«Семья Бельмондо шокирована выходкой мадам Сотомайор, – рассказал адвокат семьи и ближайший друг Жан-Поля Бельмондо Мишель Годест. – Родные великого актера потрясены тем, что написано в книге. И удивлены, что ее издали спустя всего лишь две недели после его смерти. Это неприлично. Ни один из его друзей никогда бы не стал рассказывать подробности личного характера».

«Мария Карлос нашла удобный случай, чтобы снова вернуться в СМИ, – заявил Годест. – Поверьте, я знаю не меньше подробностей из жизни этой дамы, о них рассказывал Жан-Поль, но я никогда не стану выносить сор из избы. Пусть все это останется на ее совести».

В 2020 году бывшая возлюбленная навестила актера в его имении и сделала несколько снимков, один из которых разместила у себя в соцсетях в день смерти Бельмондо.

«Прощай, любовь моя, – подписала Мария Карлос ту фотографию. – Я храню твою улыбку, сильные и нежные воспоминания. Ты так многому меня научил».

Но, по словам адвоката, тот приезд был небескорыстным – Мария Карлос якобы собирала информацию для книги, о появлении которой тогда никто даже и не предполагал.



