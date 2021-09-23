Известный бренд расторг контракт со звездой эстонского телевидения из-за постоянных проблем

Ранее на этой неделе Хунт сообщила своим подписчикам в Instagram, который насчитывает 75 тысяч подписчиков, о неисправности продуктов от ее спонсорского бренда.

А именно, кофеварка и аэрогриль-мультипечь, которые были бесплатно получены от партнерской компании Delimano, вышли из строя после непродолжительного использования. С критикой Бригитте согласились ряд ее последователей, которые заявили, что у них также были проблемы с продуктами Delimano.