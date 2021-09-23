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Известный бренд расторг контракт со звездой эстонского телевидения из-за постоянных проблем

Бригитте Сюзанне Хунт. ФОТО: Konstantin Sednev

Известная компания по производству бытовой техники Delimano прекратила сотрудничество с Бригитте Сюзанне Хунт из-за постоянного недовольства и критики в их адрес.

Ранее на этой неделе Хунт сообщила своим подписчикам в Instagram, который насчитывает 75 тысяч подписчиков, о неисправности продуктов от ее спонсорского бренда.

А именно, кофеварка и аэрогриль-мультипечь, которые были бесплатно получены от партнерской компании Delimano, вышли из строя после непродолжительного использования. С критикой Бригитте согласились ряд ее последователей, которые заявили, что у них также были проблемы с продуктами Delimano.

Когда светская львица пожаловалась напрямую Делимано, представитель компании объявил, что они устали от жалоб Хунт и прекращают сотрудничество с блогером. Позже выяснилось, что прекращение сотрудничества между двумя сторонами было инициировано сотрудником Delimano.

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