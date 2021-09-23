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19 лет спустя: как сложились судьбы звезд «Бригады»

Кадр из сериала "Бригада" ФОТО: скриншот

Миллионы зрителей обожали историю четырех друзей, прошедших путь от дворовых хулиганов до криминальных авторитетов. Артисты, исполнившие в «Бригаде» главные роли, стали невероятно востребованными и многого добились за последние годы, пишет Стархит.

С выходом в 2002 году телепроект кинокомпании «Аватар фильм» получил массу как критических, так и положительных отзывов. Но главное, что «Бригадой» заинтересовались миллионы людей. В течение 15 серий зрители с замиранием сердца следили за преступной группировкой Саши Белого. Снимая «российскую гангстерскую сагу», режиссер Алексей Сидоров ориентировался на классические ленты о криминале — «Лицо со шрамом» и «Крестного отца».

Сериал принес еще большую известность актерам, которые и без того уже активно снимались, — Сергею Безрукову, Екатерине Гусевой и Андрею Панину. Но особенно важным проект оказался для Владимира Вдовиченкова, Павла Майкова и Дмитрия Дюжева, имевшим в то время небольшой опыт работы в кино. В любом случае, участие в «Бригаде» перевернуло жизнь артистов. Как же они изменились за последние 19 лет?

Сергей Безруков

Актер стал известен в столице благодаря работе в «Табакерке» и озвучиванию мультипликационного ситкома «Куклы». В кино карьера Безрукова складывалась постепенно: он сыграл в десятке полнометражных фильмов, из которых публика отметила только образы сержанта из «Крестоносцев» и купца из «Китайского сервиза». Первый громкий успех ждал артиста с выходом сериала «Азазель», где он исполнил роль Бриллинга. Но звездой Сергей, несомненно, проснулся после «Бригады».

Фильм стал настоящим феноменом на телевидении, а персонаж Безрукова Саша Белый — кумиром миллионов. Зрителям нравился противоречивый герой: будучи верным другом, он одновременно являлся жестоким лидером банды, стремился быть заботливым семьянином, но оставался хладнокровным убийцей. После такой яркой роли предложения посыпались на актера.

Мой герой изначально был хорошим, но жизнь его сделала страшным человеком. Парень ведь он потрясающий: старший сержант погранвойск, крепкий, мощный, правдоруб. Другое дело, чему послужили эти качества. Это повесть о настоящем человеке, который стал служить злу,

— рассуждал Безруков в программе «В гостях у Дмитрия Гордона».

В 2003-м он воплотил на экране Павла Кравцова в сериале «Участок». Уже через два года Безрукову вручили премию «Золотой орел», а за образ деревенского защитника правопорядка он удостоился победы в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении». Вскоре Сергей смог претворить в жизнь давнюю мечту: сыграть любимого поэта отца в сериале «Есенин». Смелым поступком со стороны артиста признали участие в «Мастере и Маргарите». Шутка ли — «Саша Белый» в амплуа Иисуса? Однако положительных отзывов, несмотря на скепсис критиков, оказалось больше, чем негативных.

Работал актер и над ремейками классических советских фильмов: «Карнавальная ночь 2», «Джентльмены, удачи!». В 2011-м загримированный до неузнаваемости Безруков сыграл главную роль в ленте «Высоцкий. Спасибо, что живой», хотя до последнего держал интригу, отрицая участие в картине. Спустя несколько лет он впервые за долгое время воссоединился на экране с коллегой по «Бригаде» Дмитрием Дюжевым в сериале «Временно недоступен».

Кроме того, Сергей основал собственный театр антрепризы и кинокомпанию. Несмотря на то, что актер воспитывает троих детей от супруги Анны Матисон, у него хватает времени и на занятие другими видами творчества. Так, Безруков увлекается живописью, а несколько лет назад собрал рок-группу «Крестный папа». Кстати, музыканта он сыграл и в картине жены «Заповедник».

Екатерина Гусева

Первую крупную работу актриса получила в 1997-м году в картине «Змеиный источник», где ее партнерами по съемочной площадке стали Евгений Миронов и Дмитрий Марьянов. Артистка много играла в мюзиклах, обучившись вокалу, а в 2001-м ее утвердили на главную роль в «Норд-Осте». Постановка принесла ей не только известность, но и глубокие переживания: во время теракта 23 октября 2002-го у Гусевой не было выступления, но пока шла спасательная операция, девушка не отходила от стен театра.

Несмотря на занятость в спектаклях, Екатерина согласилась на роль в «Бригаде». Днем она репетировала на сцене, а ночью — снималась. Гусевой понравилась ее героиня, супруга Саши Белого, но от криминальной тематики сериала она предпочла абстрагироваться.

В то время было модно снимать про бандитов. Я не читала сценарий, просто взяла страницы со своей ролью, вырвала их. И не вникая в ту «черную» жизнь, вела свою «белую». Для меня это история любви,

— подчеркивала артистка.

После «Бригады» актриса продолжила совмещать работу в театре с кино. В сериале «На Верхней Масловке» она играла вместе с Алисой Фрейндлих, а в картине «Человек, который знал все» стала партнершей Егора Бероева. «Тонкий лед», «Тобол», «А.Л.Ж.И.Р.» — звезда остается востребованной на протяжении 20 лет. В 2009-м Екатерина получила звание Заслуженной артистки РФ.

Певица и актриса счастливо замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным и растит от него двоих детей, сына Алексея и дочь Анну. Семья поддерживает артистку, одобряя ее участие в новых проектах. Так, дважды Екатерина боролась за победу в «Форте Боярд», появилась в «Больших гонках», а в этом году стала бронзовым призером «Танцев со звездами».

Дмитрий Дюжев

В 90-2000-е актеру было тяжело работать, ведь казалось, что он потерял все. От неизлечимой болезни умерла его маленькая сестренка, потом папа покончил с собой, а через год не стало и мамы. Только любимая бабушка не давала артисту опустить руки, заставляя его верить: в будущем жизнь изменится в лучшую сторону.

Дмитрий играл в популярных постановках ТЮЗа, а в 2000-м дебютировал в кино в картине «24 часа». Широкую известность актер обрел благодаря сериалу «Бригада», где исполнил роль Космоса. Изначально ему предлагали воплотить на экране образ бандита Мухи, но харизматичность артиста заставила авторов проекта передумать.

За полтора года съемок мы получили примерно по пять тысяч долларов. Первое время я еще продолжал «бомбить», извозом занимался на черной «Волге». Потом люди меня начали узнавать, и было уже нескромно так работать, завязал с извозом,

— рассказывал актер.

Дмитрий не стал актером одной роли, с легкостью меняя амплуа. Так, он сыграл Вольфа Бромберга в «Соньке Золотой ручке», участвовал в комедии «Слушатель». Критики особенно оценили работу Дюжева в «Жмурках», за которую он получил приз «Кинотавра».

Подружившись с Сергеем Безруковым, актер сыграл с ним в «Каникулах строгого режима» и ленте «Абонент временно недоступен». Его фильмографию пополнили такие картины, как «Утомленные солнцем» и «Тобол». Однако, помимо карьеры в кино, Дмитрий дорожит своим музыкальным талантом: он выиграл конкурс «Две звезды» и гастролировал с Тамарой Гвердцители. Также Дюжев окончил режиссерские курсы, и его дипломная работа попала на «Кинотавр».

Актер более 10 лет женат на Татьяне Зайцевой. Свидетелями на их свадьбе были коллеги Дюжева по «Бригаде»: Павел Майков и Владимир Вдовиченков. Татьяна работает в нефтяной компании и воспитывает вместе с мужем двоих сыновей, Ивана и Дмитрия.

Владимир Вдовиченков

Артист впервые появился в кино в образе секьюрити в ленте «Президент и его внучка». Участвовал он и в картинах «Марш Турецкого» и «Граница. Таежный роман». Но громкий успех ждал Вдовиченкова, как и многих его коллег по сериалу, с премьерой «Бригады». Кастинг на роль боксера Фила актер прошел случайно: накануне подрался и явился на прослушивание побитым. Облик показался авторам проекта весьма подходящим для героя.

Режиссер Леша Сидоров был единственным, кто на 300 процентов был уверен в успехе картины. Я просил у него нарезку из фильма для портфолио, а он сказал: «Сейчас будет премьера, и все и так о тебе узнают,

— вспоминал артист в программе «Мой герой».

Следующей яркой ролью для Вдовиченкова стал Кот из «Бумера». За этот образ артист удостоился премии «Кумир». «Параграф 78», «Левиафан», «Батя» — актер продолжает активно сниматься, хотя и считает работу в театре первостепенной. «Здесь все по-настоящему, в кино — иначе», — уверяет Владимир.

Поклонники часто интересуются бурной личной жизнью артиста. Вдовиченков впервые женился в 18, однако супруга променяла его на другого мужчину. Вторая избранница, Анна Конева, подарила Владимиру сына Леонида. Отношения с ребенком актер сохранил, в отличие от хрупкого брака.

Распался и официальный союз артиста с бизнесвумен Натальей Давыдовой, и гражданский брак с коллегой Ольгой Филипповой, родившей от него дочь. Причиной последнего расставания стал роман Вдовиченкова и Елены Лядовой на съемках «Левиафана». Запутанная история благоприятно закончилась для Владимира: он тайно женился на Лядовой и, наконец, обрел семейное счастье.

Павел Майков

Актер с самого детства чувствовал, что ему предначертано стать звездой. В этой идее его поддерживала и сводная сестра, певица Анастасия Стоцкая. Но одного желания было мало, и Майков перешел к активным действиям: окончил ГИТИС, устроился в театр «Сфера», сыграл в мюзикле «Метро». Час триумфа настал, когда артист получил роль Пчелы в «Бригаде».

Это первая большая работа. Я долго не мог выйти из образа Пчелы: зализанные волосы, плащи. В какой-то момент честно во всем себе признался, и звездная болезнь ушла,

— отмечал Майков в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

После выхода сериала круто изменилась не только творческая, но и личная жизнь актера. Он ушел от супруги Екатерины, хотя та растила их общего сына Даню. Причина проста — Павла захватило новое чувство. Режиссер Михаил Горевой пригласил артиста сыграть в спектакле «Куда бежал Колобок». Партнершей Майкова по сцене стала любимая женщина постановщика Мария Саффо. Звезда «Бригады» увел девушку у друга, а впоследствии женился на ней.

Мария стала свидетелем грандиозного успеха мужа: если в первый год после выхода сериала он, как ни странно, сидел без работы, то теперь снимался все чаще. «Да, я в 40 фильмах сыграл после «Бригады», так что наверно ушел от образа давно», — говорил Майков.

Помимо работы в популярных телефильмах «Солдаты», «Измены» и «Ольга», Павел старался заниматься и музыкальной карьерой. Он стал основателем нескольких рок-групп и вел программу на радио. Однако поклонники до сих пор с ностальгией вспоминают героя Майкова из «Бригады». Сам актер несколько лет назад нелестно высказался о прошлом опыте, заявив, что криминальная сага способствовала росту преступности в стране. Коллеги Павла, например, Владимир Вдовиченков, не приняли слова артиста всерьез, предположив, что тот просто был не в духе, когда говорил подобное.

Андрей Панин

По окончании вуза актер работал в нескольких театрах, а с 90-х начал активно сниматься в кино. Прохожие стали узнавать Панина на улице еще после выхода комедии «Мама, не горюй». Отметился артист и ролями в драме «Граница. Таежный роман», сериале «Каменская», картине «24 часа».

Роль оперуполномоченного Владимира Каверина в «Бригаде» только упрочила славу актера. С тех пор, если режиссеры искали главного отрицательного героя, они смело звонили Андрею Панину, зная: артист выложится на площадке на все 100 процентов. Сильные образы он создал в картинах «Сволочи», «Последний бронепоезд», «Морфий». Неоднократно звезду кино номинировали на «Золотого орла».

В непривычном для зрителя амплуа Панин предстал в новой версии сериала «Шерлок Холмс», где исполнил роль доктора Ватсона. Последняя работа актера «Гетеры майора Соколова» вышла на экраны в 2014-м. Об успехе этих картин, как и о присуждении ему «Ники» за роль в «Искуплении», артист так не узнал. Он скончался 6 марта 2013-го в 50 лет.

Обстоятельства смерти показались многим знакомым актера загадочными. Поначалу трагедию признали несчастным случаем, заключив, что Панин просто упал и скончался от сильного удара виском и потери крови, но ссадины на его лице и царящий в квартире беспорядок указывали на возможное убийство. По предположению некоторых сотрудников полиции, в дом артиста ворвался преступник, а жертва сопротивлялась и нанесла ему травмы. Расследование продлилось год, однако виновного так и не нашли.

Поклонники полагали, что в смерти артиста виновата его работа в кино. Панин играл откровенных подонков, и люди с неустойчивой психикой верили, что и в жизни он соответствует образу экранных героев. Так, Андрею Ивановичу часто приходили «письма ненависти»: его фотографии с выколотыми глазами и кровавыми подтеками от фломастера.

Еще одна версия гласила, что артист связался с некими предпринимателями из Одессы, желавшими открыть нефтяной бизнес. Так как у них не было денег, мужчины попросили у Панина полмиллиона долларов, пообещав в будущем отдавать по 100 тысяч долларов ежемесячно. Это предложение совпало с желанием Андрея Ивановича уйти из кино и иметь пассивный доход, поэтому он согласился. Ну а дальше — инсценировка несчастного случая за авторством должников-бандитов. Возобновится ли дело Андрея Панина в связи с очередными подозрениями знакомых, покажет время.

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