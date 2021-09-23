19 лет спустя: как сложились судьбы звезд «Бригады»

Павел Майков

Актер с самого детства чувствовал, что ему предначертано стать звездой. В этой идее его поддерживала и сводная сестра, певица Анастасия Стоцкая. Но одного желания было мало, и Майков перешел к активным действиям: окончил ГИТИС, устроился в театр «Сфера», сыграл в мюзикле «Метро». Час триумфа настал, когда артист получил роль Пчелы в «Бригаде».

Это первая большая работа. Я долго не мог выйти из образа Пчелы: зализанные волосы, плащи. В какой-то момент честно во всем себе признался, и звездная болезнь ушла,

— отмечал Майков в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

После выхода сериала круто изменилась не только творческая, но и личная жизнь актера. Он ушел от супруги Екатерины, хотя та растила их общего сына Даню. Причина проста — Павла захватило новое чувство. Режиссер Михаил Горевой пригласил артиста сыграть в спектакле «Куда бежал Колобок». Партнершей Майкова по сцене стала любимая женщина постановщика Мария Саффо. Звезда «Бригады» увел девушку у друга, а впоследствии женился на ней.

Мария стала свидетелем грандиозного успеха мужа: если в первый год после выхода сериала он, как ни странно, сидел без работы, то теперь снимался все чаще. «Да, я в 40 фильмах сыграл после «Бригады», так что наверно ушел от образа давно», — говорил Майков.

Помимо работы в популярных телефильмах «Солдаты», «Измены» и «Ольга», Павел старался заниматься и музыкальной карьерой. Он стал основателем нескольких рок-групп и вел программу на радио. Однако поклонники до сих пор с ностальгией вспоминают героя Майкова из «Бригады». Сам актер несколько лет назад нелестно высказался о прошлом опыте, заявив, что криминальная сага способствовала росту преступности в стране. Коллеги Павла, например, Владимир Вдовиченков, не приняли слова артиста всерьез, предположив, что тот просто был не в духе, когда говорил подобное.

Андрей Панин

По окончании вуза актер работал в нескольких театрах, а с 90-х начал активно сниматься в кино. Прохожие стали узнавать Панина на улице еще после выхода комедии «Мама, не горюй». Отметился артист и ролями в драме «Граница. Таежный роман», сериале «Каменская», картине «24 часа».

Роль оперуполномоченного Владимира Каверина в «Бригаде» только упрочила славу актера. С тех пор, если режиссеры искали главного отрицательного героя, они смело звонили Андрею Панину, зная: артист выложится на площадке на все 100 процентов. Сильные образы он создал в картинах «Сволочи», «Последний бронепоезд», «Морфий». Неоднократно звезду кино номинировали на «Золотого орла».

В непривычном для зрителя амплуа Панин предстал в новой версии сериала «Шерлок Холмс», где исполнил роль доктора Ватсона. Последняя работа актера «Гетеры майора Соколова» вышла на экраны в 2014-м. Об успехе этих картин, как и о присуждении ему «Ники» за роль в «Искуплении», артист так не узнал. Он скончался 6 марта 2013-го в 50 лет.

Обстоятельства смерти показались многим знакомым актера загадочными. Поначалу трагедию признали несчастным случаем, заключив, что Панин просто упал и скончался от сильного удара виском и потери крови, но ссадины на его лице и царящий в квартире беспорядок указывали на возможное убийство. По предположению некоторых сотрудников полиции, в дом артиста ворвался преступник, а жертва сопротивлялась и нанесла ему травмы. Расследование продлилось год, однако виновного так и не нашли.

Поклонники полагали, что в смерти артиста виновата его работа в кино. Панин играл откровенных подонков, и люди с неустойчивой психикой верили, что и в жизни он соответствует образу экранных героев. Так, Андрею Ивановичу часто приходили «письма ненависти»: его фотографии с выколотыми глазами и кровавыми подтеками от фломастера.