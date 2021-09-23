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Netflix выпустил первый трейлер скандального фильма о трагической судьбе Бритни Спирс

Бритни Спирс ФОТО: Eduardo Munoz

В начале нулевых слава о Бритни гремела по всему миру, но головокружительный успех не принес звездной блондинке ожидаемого счастья. В одно время у Спирс начались серьезные проблемы психологического плана. Артистка уверена, что в этом виноват ее близкий человек — родной отец, пишет Стархит.

Много лет Бритни опасалась рассказывать широкой публике о происходящем в семье, находясь под опекой отца, и лишь сравнительно недавно решилась на откровение. 28 сентября выйдет документальный фильм Netflix под названием «Бритни против Спирса» о непростой судьбе поп-принцессы нулевых, в котором будет показано, в каком аду жила любимица миллионов.

«Мир знает Бритни Спирс как исполнительницу, артистку, икону. Но в последние годы ее имя ассоциировалось с другим, более загадочным термином — опекунством. В документальном фильме будет рассказана взрывная история жизни Бритни и ее публичных и частных поисков свободы. Благодаря многолетней исследовательской работе, эксклюзивным интервью и новым документам этот фильм представит подробный портрет жизненного пути поп-звезды — от соседской девчонки до женщины, попавшей в ловушку славы и семьи и ее собственного законного статуса», — говорится в описании картины.

В фильме люди из близкого окружения Спирс расскажут, что в свое время она не могла доверять ни матери, ни отцу, которым нужны были от нее лишь деньги. «Я работала всю свою жизнь, я ничего не должна этим людям!» — говорит в свою очередь 39-летняя исполнительница.

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