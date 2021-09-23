Netflix выпустил первый трейлер скандального фильма о трагической судьбе Бритни Спирс

Много лет Бритни опасалась рассказывать широкой публике о происходящем в семье, находясь под опекой отца, и лишь сравнительно недавно решилась на откровение. 28 сентября выйдет документальный фильм Netflix под названием «Бритни против Спирса» о непростой судьбе поп-принцессы нулевых, в котором будет показано, в каком аду жила любимица миллионов.

«Мир знает Бритни Спирс как исполнительницу, артистку, икону. Но в последние годы ее имя ассоциировалось с другим, более загадочным термином — опекунством. В документальном фильме будет рассказана взрывная история жизни Бритни и ее публичных и частных поисков свободы. Благодаря многолетней исследовательской работе, эксклюзивным интервью и новым документам этот фильм представит подробный портрет жизненного пути поп-звезды — от соседской девчонки до женщины, попавшей в ловушку славы и семьи и ее собственного законного статуса», — говорится в описании картины.