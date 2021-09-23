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Большой вопрос: а не агент ли Кремля наш Март Хельме?

Март Хельме ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Вчера в предвыборной студии Михкеля Рауда стартовала телепрограмма дебатов, на которую, по словам ведущего, была приглашена самая тяжелая артиллерия эстонских политиков. Ожидаемо, различные общественные темы становились очень жаркими.

Как известно, 17 октября в Эстонии пройдут муниципальные выборы. Голосовать могут не только граждане Эстонии и Евросоюза, но и лица, имеющие долговременный вид на жительство в Эстонии.

Одной из тем, поднятых ведущим Михкелем Раудом, были отношения между EKRE и Кремлем, о которых недавно размышлял в своей статье журналист Лаури Хуссар, член партии «Эстония 200».

Вы хотели провести в Эстонии «путинские реформы»,

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- внезапно сделал громкое заявление Лаури Хуссар, ссылаясь на сотрудничество членов партии EKRE с таким обществом как «Родители Эстонии».

Тогда Март Хельме усомнился в здравом уме Хуссара. «Вы сошли с ума? Вы что, думаете у меня есть прямая связь с Кремлем?» - воскликнул Хельме. Хельме добавил, что это безумие считать Консервативную народную партию «кремлевскими пособниками», потому что партия EKRE - самая национальная партия в Эстонии.

Обмен мнениями между двумя мужчинами завершился дискуссией о принудительной вакцинации и о возможных побочных эффектах вакцинации. По словам Хельме, они не против вакцины, но в настоящее время пытаются выяснить побочные эффекты вакцины на здоровье человека.

Хуссар, однако, продолжал настаивать на том, что EKRE всегда стремились повернуть Эстонию на восток.

Отрывок горячих дебатов Хуссара и Хельме можно посмотреть в передаче.

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