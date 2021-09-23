Дочь Сергея Бодрова-младшего дала первое большое интервью

Меня позвали на кастинг, я пришла — и сразу стало понятно, что есть какая-то связь с Николаем, потому что пробы проходили как-то приятно. Не знаю, как объяснить… Просто довольно часто артисты ходят на разные кастинги, и разные бывают подходы. А у Николая был какой-то очень человеческий подход. Я помню, там была сцена, над которой он думал. Мы пробовали ее сделать, и в конце он мне сказал: «А можешь увидеть в конце божью коровку и просто сказать ему: „Ой, божья коровка“?». И это было так просто, но так глубоко! Потому что вдруг из-за божьей коровки оживает сцена, оживает человек, и мне это очень понравилось. И вот после этого меня пригласили принять участие в картине.