Дочь Сергея Бодрова-младшего дала первое большое интервью
На ежегодном сочинском фестивале «Кинотавр» представили фильм «Море волнуется раз» известного режиссера Николая Хомерики, в котором дебютировала дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга.
На ежегодном сочинском фестивале «Кинотавр» представили фильм «Море волнуется раз» известного режиссера Николая Хомерики, в котором дебютировала дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга.
Фильм показывает двух влюбленных молодых людей, которые решили укрыться от мира в избушке посреди леса. Там они встречают загадочную пару — муж и жена, которые очень похожи на них самих. Недавно окончившая ГИТИС молодая актриса дала эксклюзивное интервью 5-tv.ru, в котором рассказала о доверии к режиссеру, отношениях на площадке и творческих планах.
Ольга призналась, что немного переживает:
Она также рассказала, как попала в этот проект:
Меня позвали на кастинг, я пришла — и сразу стало понятно, что есть какая-то связь с Николаем, потому что пробы проходили как-то приятно. Не знаю, как объяснить… Просто довольно часто артисты ходят на разные кастинги, и разные бывают подходы. А у Николая был какой-то очень человеческий подход. Я помню, там была сцена, над которой он думал. Мы пробовали ее сделать, и в конце он мне сказал: «А можешь увидеть в конце божью коровку и просто сказать ему: „Ой, божья коровка“?». И это было так просто, но так глубоко! Потому что вдруг из-за божьей коровки оживает сцена, оживает человек, и мне это очень понравилось. И вот после этого меня пригласили принять участие в картине.
Смотри интервью Пятого канала полностью!