Блогер показал фото светофора, после которого его подписчики перестали доверять мозгу раз и навсегда

Пользователь TikTok Дин Джексон beatonthebeeb уже несколько месяцев шокирует пользователей соцсети самыми разными оптическими иллюзиями. Какие-то все знают ещё с уроков физики, какие-то видели в пабликах со смешными фотографиями. Недавно Дин показал подписчикам снимок обычного светофора и собрал восемь миллионов просмотров! В чём дело — узнаете, посмотрев ролик.

Сначала Джексон показывает зрителям кадр без преобразований. Ничего необычного, кроме одновременно горящих всех цветов светофора. Потом тиктокер показывает тот же снимок, но на этот раз — с зелёным фотофильтром поверху. Казалось бы, мало что изменилось — "триколор" на месте. Вот только каждый, кто ходил на физику, знает, что красный и зелёный — комплиментарные цвета, а значит, на второй картинке просто нет ни одного красного пикселя. Тем не менее большинство видит, что красный всё ещё горит.

В доказательство, что на втором кадре и правда нет красного, Дин закрасил всё, кроме того самого участка. Как по волшебству весь цвет пропал. Теперь на том же самом месте — лишь серое пятно. Пользователи к такому повороту событий были явно не готовы. Среди тысяч комментариев люди в ужасе обсуждают, как ещё их мозг может обманывать.

Я был так убеждён, что вы обманываете, что лично закрыл всё, кроме красного света, на втором кадре. Всё и правда так; Кто заплатит моим глазам за переработку??



