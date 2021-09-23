Неземной опыт жительницы Эстонии: я увидела собственное тело на операционном столе

По словам Рийны, она пережила нечто экстраординарное. Когда ее бессознательное тело лежало на операционном столе, ее сознание внезапно оказалась под потолком. Хотя это случилось 21 год назад, Рийна рассказала обо всем, как будто это произошло вчера, отметили ведущие.

Я была над своим телом, в том же положении, что и на операционном столе, – рассказала она. Там не было вопросов о времени, оно не имело никакого значения.

В этот момент Рийна поняла, что она как будто находится в двух местах одновременно. Однако то, что уже происходило или должно было произойти, она не могла изменить. Самым удивительным было то, что женщина могла видеть все происходящее вокруг себя.

«Я была примерно в полуметре от потолка, – вспомнила она. – Я видела свое тело, врачи работали с ним». По словам Рийны, она почувствовала себя так, словно бабочка сбросила кокон.

«Но потом случилось что-то, что заставило сознание снова погрузиться в мое тело. Это была огромная скорость и очень неприятное ощущение, – объяснила Рийна. – Я была чувствительна, злилась на врачей, хотела стукнуть их ногой», – описала она первые эмоции в момент прихода в сознание.

Подобные вещи случаются во всем мире

По словам исследователя смерти Карла Кяснапуу, пережитое Рийной очень похоже на случаи с другими людьми, которые смогли описать свои ощущения. «Это одно из самых распространенных состояний – экстракорпоральное», – подтвердил он. «Любопытство также характерно, сознание хочет осмотреться».

Кяснапуу даже планирует написать на эту тему докторскую диссертацию. По его словам, наши предположения о смерти имеют огромное влияние на наши решения в жизни. Но знаний все же недостаточно.

По мнению исследователя, есть и определенные вещи, которые переживают люди, находящиеся на грани жизни и смерти. Во-первых, пребывание вне тела испытывают до 18 процентов тех, кто попадает в такую ​​ситуацию.

Затем следует ощущение неземного покоя. Многие не боятся смерти и не паникуют. Также кажется, что нет необходимости возвращаться. В то же время ситуация «возвращения в тело» болезненна для многих, как и для Рийны. По словам Кяснапуу, пережитый опыт людей во всем мире настолько схож, что для описания часто используются одни и те же слова.



