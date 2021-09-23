Сергей Лазарев раскрыл подробности рождения дочери

О детях любимого миллионами россиян певца Сергея Лазарева известно немного. Никиту и Аню выносили разные суррогатные матери, однако их биологической родительницей является одна и та же женщина — близкая подруга певца по имени Анна. По крайней мере, эту информацию ранее удалось раздобыть журналистам. Сам же исполнитель хита «Я не боюсь» не спешит делиться подробностями рождения ненаглядных чад, старший из которых в этом году уже пошел в первый класс.

Зато теперь фанаты Лазарева получили возможность поздравить его младшую наследницу с днем рождения. 22 сентября артист впервые рассекретил дату знаменательного события, опубликовав в Инстаграме забавное видео с трехлетней именинницей. Счастливая маленькая принцесса получила в подарок от звездного папы огромный торт с собственным портретом. А далее наследников ждала насыщенная развлекательная программа. Вот здесь-то и выяснилось, что кроха уже довольно умело отплясывает под зажигательные детские песенки.

Напомним, после обнародования своей тайны артист подвергся критике со стороны многих россиян. Лазарева журили за то, что его наследникам теперь придется расти без материнской любви. Но сам счастливый папа абсолютно не согласен с категоричными суждениями всезнающих критиков. По мнению артиста, в России немало ребят находится под опекой не самых путевых родителей, а вот его малышам повезло — они купаются в любви, заботе и внимании.

«СтарХитом» . «Главное — чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил... Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос», — признался однажды Сергей в разговоре со

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey/



