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Лариса Долина угодила в скандал на премии

Лариса Долина ФОТО: Mikhail Japaridze

С певицы прямо на светском рауте сняли жемчуга и бриллианты на миллионы рублей, пишет Kp.ru.

Лариса Долина вновь на первых полосах скандальной хроники. На этот раз знаменитая певица оказалась в центре внимания после выхода в свет в украшениях на четыре миллиона рублей (46 865 евро). Их со звезды эстрады в прямом смысле сняли прямо на вечеринке.

Лариса Долина на днях посетила одну из модных премий. Певица появилась перед публикой в стильном черном платье. Изюминкой гламурного образа поп-дивы стали роскошные украшения, среди которых особенно выделялось колье с жемчугом и бриллиантами.

Получив заслуженную награду, кумир миллионов поспешила к выходу, где и разыгралась настоящая драма. Ларису Александровну прилюдно унизили, попросив снять и вернуть украшения. 66-летняя Долина была неприятно шокирована.

«Когда мы готовили платье для Ларисы Александровны, на нас вышел известный ювелирный дом, который участвовал в премии, и предложил дополнить образ своими украшениями. О том, что после премии украшения нужно будет вернуть, ее никто не предупредил. Если бы представители бренда изначально вышли с бартерным предложением, то это были бы другие условия. С какого перепуга они решили, что Долина будет их рекламировать бесплатно?», – возмутился дизайнер Джемал Махмудов, который готовил лук для певицы на премию.

По словам мужчины, Долина – звезда мирового уровня и с ней поступили весьма некрасиво.

В свою очередь, представители бренда подчеркнули, что ожерелье стоимостью в четыре миллиона рублей (46 865 евро), которое было на артистке, слишком дорогое. Потому охрана и подошла к певице.


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