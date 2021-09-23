Исчезнувшая Елена Корикова вышла на связь с поклонниками

Актриса Елена Корикова почти полгода не давала о себе знать. Последний раз артистка опубликовала в Инстаграме поздравление с Пасхой, а затем исчезла на несколько месяцев. И вот теперь звезда «Бедной Насти» вышла на связь с поклонниками и рассказала, что эта пауза была осмысленной. По словам Елены, у нее накопилось много вопросов к самой себе о том, чего она хочет от жизни, и куда ей двигаться дальше.

На своей странице Корикова поделилась несколькими фотографиями, снятыми в Крыму. Снимки были сделаны во время прогулки по горам. Актриса, одетая в клетчатую рубашку и алую бейсболку, выглядит просто прекрасно. Елена продемонстрировала стройные загорелые ноги в красных мини-шортах. Поклонники отметили, что в свои 49 лет Корикова остается все такой же красавицей, как и прежде.

«Осталась установка из детства "либо делай хорошо, либо не делай совсем". Ее я не стала менять, мне она нравится. Поэтому моя пауза была осмысленной. Спрашиваю себя, чем еще могу поделиться со своими подписчиками, кроме фото себя любимой?» – написала актриса, поинтересовавшись у подписчиков, что они хотели бы узнать. Елена пообещала, что постарается ответить на все вопросы. В комментариях подписчики признаются, что соскучились по актрисе, и просят ее почаще рассказывать о своей жизни.

Корикова считается одной из самых закрытых звезд отечественного кино. Белокурая красавица с удивительными глазами полюбилась зрителям еще по фильму «Барышня-крестьянка» и по сериалу «Бедная Настя». Актриса давно не делится подробностями личной жизни, о ее романах поклонники узнают из прессы. В числе ее любимых мужчин были актеры Серей Астахов, Даниил Страхов, телеведущий Андрей Малахов, теннисист Марат Сафин. Своего единственного сына Корикова, по слухам, родила от Дмитрия Рощина, сына актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина. Арсению сейчас 28 лет.



