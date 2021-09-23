Чт, 23.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Исчезнувшая Елена Корикова вышла на связь с поклонниками

Елена Корикова ФОТО: vk.com

49-летняя актриса похвасталась длинными ногами в мини-шортах, пишет Kp.ru.

Актриса Елена Корикова почти полгода не давала о себе знать. Последний раз артистка опубликовала в Инстаграме поздравление с Пасхой, а затем исчезла на несколько месяцев. И вот теперь звезда «Бедной Насти» вышла на связь с поклонниками и рассказала, что эта пауза была осмысленной. По словам Елены, у нее накопилось много вопросов к самой себе о том, чего она хочет от жизни, и куда ей двигаться дальше.

На своей странице Корикова поделилась несколькими фотографиями, снятыми в Крыму. Снимки были сделаны во время прогулки по горам. Актриса, одетая в клетчатую рубашку и алую бейсболку, выглядит просто прекрасно. Елена продемонстрировала стройные загорелые ноги в красных мини-шортах. Поклонники отметили, что в свои 49 лет Корикова остается все такой же красавицей, как и прежде.

«Осталась установка из детства "либо делай хорошо, либо не делай совсем". Ее я не стала менять, мне она нравится. Поэтому моя пауза была осмысленной. Спрашиваю себя, чем еще могу поделиться со своими подписчиками, кроме фото себя любимой?» – написала актриса, поинтересовавшись у подписчиков, что они хотели бы узнать. Елена пообещала, что постарается ответить на все вопросы. В комментариях подписчики признаются, что соскучились по актрисе, и просят ее почаще рассказывать о своей жизни.

Корикова считается одной из самых закрытых звезд отечественного кино. Белокурая красавица с удивительными глазами полюбилась зрителям еще по фильму «Барышня-крестьянка» и по сериалу «Бедная Настя». Актриса давно не делится подробностями личной жизни, о ее романах поклонники узнают из прессы. В числе ее любимых мужчин были актеры Серей Астахов, Даниил Страхов, телеведущий Андрей Малахов, теннисист Марат Сафин. Своего единственного сына Корикова, по слухам, родила от Дмитрия Рощина, сына актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина. Арсению сейчас 28 лет.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back