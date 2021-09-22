Муцениеце обвинили в многолетней связи с актером, у которого есть жена и дочь

Внимание публики к Муцениеце стало более пристальным после ее развода с Павлом Прилучным. Звездные супруги, у которых есть общие сын и дочь, разошлись в прошлом году.

Однако недавно вскрылись новые подробности этой истории. Жена Алексеева, актриса Галина Безрук написала на своей странице в Instagram большой пост, обвинив мужа в рукоприкладстве и сообщив о его проблемах с психикой. По словам артистки, Алексеев сжег документы их дочери, чтобы она не забрала девочку к своим родителям, но женщина все равно сбежала от супруга.

Кроме того, в руки актрисы попал телефон мужа, и она узнала, что актер получал совсем не дружескую поддержку от своей старой знакомой. По словам Безрук, эта женщина была в похожей ситуации и на всю страну говорила о женской чести и низости романов с мужчинами, состоящими в браке.

«Какое тотальное всепоглощающее лицемерие!!! Как это низко!!! И этому верят миллионы!» – возмутилась артистка.

ФОТО: Instagram

Как пишет Telegram-канал «Крысиное Королевство», этой старой знакомой Алексеева является Муцениеце. Обвинения в связи актрисы с женатым коллегой подтвердил и анонимный источник издания Peopletalk.

Судя по словам Безрук, роман Муцениеце с ее мужем начался еще во время брака с Прилучным. По данным «Крысиного Королевства», актриса была влюблена в Алексеева еще в 2009–2010 годах, но затем отдала предпочтение звезде «Мажора».

Агата Муцениеце при этом недавно раскритиковала мужчин, занимающихся актерской профессией. По словам актрисы, образы ее коллег в кино часто не соответствуют реальности.



