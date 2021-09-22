Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы

Сегодня председатель совета директоров компании АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал о том, ка себя чувствует 57-летний режиссер. «Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже», – сказал друг Звягинцева.

По словам врачей, состояние Андрея Петровича оценивается как удовлетворительное, но нужно провести еще несколько недель в госпитале до полного восстановления.

Напомним, двукратный номинант на премию «Оскар» лечится в Германии – пребывание в клинике оплачивает АФК «Система». В состав компании входит медицинский центр, который выпускает вакцину от коронавируса «Спутник V».

Режиссер был госпитализирован с коронавирусом еще в июне. Тогда сатурация упала до 64 процентов, что является критическим состоянием. У Звягинцева были приступы удушья, кроме того, была диагностирована легочная эмболия.

Первое время кинодеятель провел в российской больнице – его выписали в конце июля. Но затем Звягинцеву вновь стала плохо, поэтому семья перевезла его за границу. Врачи после КТ выявили 90 процентов поражения легких. На консилиуме было решено ввести именитого пациента в искусственную кому и подключить к аппарату ЭКМО.



