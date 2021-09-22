На этой неделе состоится поход из древнего Ласнамяэ в Ируское городище

Откуда происходит название «Мустакиви»? Как мужчины бронзового века делали себе «прически»? Зачем на камнях делались углубления? Какие хитрости использовались против врагов, нападавших на городище?
Во время похода от Мустакиви до Иру мы расскажем о располагавшемся на этой территории древнем поселении. В рамках экскурсии у участников будет возможность познакомиться с предметами, найденными в Ируском городище.
На русском языке 26 сентября в 14.00, экскурсию проводит археолог Пеэтер Талвар.
Продолжительность: около 2,5 ч.
Купить билет можно ЗДЕСЬ!
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