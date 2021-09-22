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На этой неделе состоится поход из древнего Ласнамяэ в Ируское городище

Ласнамяэ ФОТО: Shutterstock / Tanel Luige

Первое, что вспоминается в связи с Ласнамяэ, - это высотные серые панельные дома. Кажется невероятным, что еще 40 лет назад здесь были хуторские постройки и каменные ограды, древние культовые валуны и каменные могильники.

Откуда происходит название «Мустакиви»? Как мужчины бронзового века делали себе «прически»? Зачем на камнях делались углубления? Какие хитрости использовались против врагов, нападавших на городище?

Во время похода от Мустакиви до Иру мы расскажем о располагавшемся на этой территории древнем поселении. В рамках экскурсии у участников будет возможность познакомиться с предметами, найденными в Ируском городище.

На русском языке 26 сентября в 14.00, экскурсию проводит археолог Пеэтер Талвар.

Продолжительность: около 2,5 ч.

Билет: 12,9 €

Льготный билет: 10,9 €

Купить билет можно ЗДЕСЬ!


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