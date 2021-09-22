Ума Турман рассказала, как сделала аборт в 15 лет

Об этом звезда Голливуда написала в эссе, которое опубликовали американские СМИ. Ума призналась, что была слишком молода и не понимала, как ей жить дальше, поэтому решилась на отчаянный шаг.

«Я начала свою актерскую карьеру в 15 лет. Тогда я случайно забеременела от мужчины, который был гораздо старше меня. Я жила в Европе, все время на чемоданах, вдали от семьи. Изо всех сил пыталась понять, что мне делать дальше», – пишет популярная актриса.

51-летняя Турман вспомнила, как позвонила родителям и рассказала о том, что ждет ребенка. В итоге после нескольких дней обсуждение они приняли совместное решение о прерывании нежелательной беременности. На процедуру она отправилась в немецком Кельне. Тогда она испытала стыд, гнев и ужасную боль, но жаловаться было некому.

«Сейчас мне 51 год, я вырастила троих детей, которые являются моей гордостью и радостью. Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым трудным решением в моей жизни. Оно вызывало у меня страдания тогда и огорчает меня до сих пор, но это был путь к жизни, полной радости и любви, которую я проживаю сейчас», – сообщает муза Квентина Тарантино.

По мнению актрисы, принятие в Техасе закона о запрете на аборты даст властям инструмент давления на тех, у кого имеются проблемы с финансами.

Напомним, старшие дочка и сын Умы появились на свет в ее браке с актером Итаном Хоуком. Во втором браке с экономистом Арпадом Бюссоном родилась еще одна наследница.



