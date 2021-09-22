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Антон Красовский извинился перед МакSим из-за слов о ее скорой смерти

МакSим в таллиннском клубе Parlament ФОТО: Viktor Burkivski

Получивший долю хейта журналист Антон Красовский принес извинения из-за слов о скорой смерти МакSим, которая на протяжении почти двух месяцев лежала в коме и боролась за жизнь, пишет «ФАН».

Он в разговоре с певицей Лолитой Милявской в шоу «Антонимы» оправдался за высказывания в адрес тяжелобольной артистки. Журналист напомнил свои слова, которые прозвучали в одной из программ. Тогда он говорил, что только 2 процента людей, находящихся на ЭКМО, выживают, остальные – умирают.

После резких слов в адрес 38-летней исполнительницы на Красовского набросились фанаты МакSим. Они требовали, чтобы журналист извинился перед автором хитов.

«Господи, простите меня, пожалуйста, что певица МакSим выжила. Я виноват. Извините. Я не знал, в каких она была обстоятельствах. Друзья мои, ничего кроме того, что произошло – больше не произошло. Выживаемость на ЭКМО 2 процента», – отметил Красовский.

Он назвал выздоровление певицы чудом. Красовский пообещал, что будет молиться за здоровье артистки ежедневно.

Певица МакSим в середине июня была госпитализирована. Ее состояние резко ухудшалось, и ее ввели в медикаментозную кому. Она пробыла в этом состоянии почти два месяца. В августе артистку выписали из больницы, теперь ей предстоит длительное восстановление.


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