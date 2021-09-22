Лень готовить, а сырники на завтрак хочется? Легко! Пять кафе и ресторанов Таллинна, предлагающих любимое лакомство

В Таллинне множество кафе и ресторанов предлагают завтраки или позиции в меню, которые можно отведать с утра, даже если отдельного меню завтраков у них нет. Но, как оказалось, найти в меню столичных едален сырники, горячо любимый многими завтрак, не так уж и просто.

Портал Limon.ee выбрал пятерку заведений, в меню которых они все же присутствуют. Смотрите и выбирайте, куда вы отправитесь в следующий раз за любимым блюдом.

Кафе-пекарня Rukis

Виру, 11

Пн-вс 08:00-20:00

В самом сердце столицы порция сырников стоят 6,8 евро, но если вы хотите добавить к ним ягоды, мед или сметану, придется доплатить 2,5, 1,5 или 1 евро соответственно.

ФОТО: Kohvik Rukis

Pannkoogimaja

Пярну мнт, 146; Тонди, 17; Акадеемия-теэ, 21/1

Пн-пт 10:00-18:00; Пн-пт 09:00-20:00, сб-вс 09:00-18:00; Пн-вс 10:00-18:00

Филиалы заведения расположены по трем адресам в западной части Таллинна. Меню во всех одинаковое и сырники с клубничным вареньем можно купить за 5,3 евро.

Кафе Grenka

Пярну мнт, 76

Пн-пт 08:00-21:00, сб 09:00-21:00, вс 09:00-18:00

Это кафе уже стало одним из любимых среди жителей Таллинна и его гостей. Здесь можно отведать сырники со сметаной за 5 евро.

Peppersack

Вана тург, 6

Кафе: Пн-Сб 09:00-17:00, Вс 10:00-17:00

Во вновь открытом ресторане, находящемся в паре шагов от Ратушной площади, есть и завтраки. Порция сырников со сметанным кремом и свежими ягодами обойдется вам в 5 евро.

Hügge

Уссимяэ-теэ 12/1

Пн-пт 08:30–22:00; сб-вс 12:00–22:00

В самом конце районе Ласнамяэ несколько лет назад открыл свои двери ресторан Hügge и неожиданно завладел сердцами многих жителей и гостей столицы. С понедельника по пятницу с 08:30 до 11:00 утра здесь также можно полакомиться шикарными завтраками. Например, порция сырников со сметаной и вареньем стоит здесь 5 евро.



