Деми Роуз надела на пышные формы купальник из верёвок, показав, что для неё значит невинность

Брюнетка позировала на фоне моря и скал, повернувшись спиной к камере. Деми нередко выступает как модель, демонстрирующая купальники, и сейчас она надела крошечное бикини, которое едва можно было рассмотреть. Ведь всё внимание приковывали к себе пышные формы, которые на контрасте с тонкой талией выглядели ещё эффектнее. При этом к кадрам девушка оставила ироничную подпись: "Невинность".

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Знойной красотке удалось привлечь уже 17,7 миллионов подписчиков, которые не устают восхищаться её внешностью. За считаные часы Деми получила почти 700 тысяч лайков, а комментарии оказались заполнены комплиментами и эмодзи в виде огней и сердечек. Также фанаты оценили подпись под фото, от души посмеявшись над ней.

Самая лучшая девушка 🔥, Замечательная и неповторимая. Богиня 💖, Невинность 🤣.

Однако когда-то пышные формы девушки были причиной слёз. Деми начала покорять модельный бизнес восемь лет назад, а до этого ей пришлось пройти через насмешки и издёвки. "Я всегда хотела быть моделью и когда наконец попала в эту сферу, расценила это как благословение. Потому что, когда я росла, надо мной издевались и у меня было совсем мало друзей", — признавалась Деми на радио 1 Newsbeat, отмечает Daily Mail.



