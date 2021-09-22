Кандидат в отцы года? Бывший муж нашел способ заплатить алименты и удивил всех пользователей Сети

«Сегодня дочка побывала в отцовской деревне. Она вернулась, и в ее школьной сумке я нашла очень хороший подарок, который положил отец. Я хочу рассказать об этом сюрпризе всем. Пожалуйста, поделитесь моим постом, если возможно», - написала Айги Конс в Facebook. Постом поделились 150 человек.

Айги немного объяснила ситуацию Elu24: «Отец ребенка задержал выплату алиментов на десять дней, и я не знаю причину задержки. Но бывший муж нашел выход из ситуации и, ничего не говоря мне, положил тяжелый пакет с монетами в коробку Omniva и засунул в рюкзак дочки. Он оставил мне и сообщение».

Айги сказала, что считать центы не собирается, они все пойдут на счет дочери. Конечно, монеты можно обменять на банкноты.

«Похоже, мы только что нашли кандидата на звание «Отец года 2021», - написал один из комментаторов. «Бедная девочка, ей пришлось носить эту груду монет в школьной сумке. Они же весят достаточно!» - восклицает другой. Но большинство комментирующих сошлись во мнении: хорошо, что деньги вообще дошли до матери.