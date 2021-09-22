Получится гадость: названы главные ошибки при приготовлении оливье

Оливье – один из самых популярных салатов, доставшихся нам в наследство еще с советских времен. Вряд ли без этого блюда можно представить любой Новый год. Салат имеет свою рецептуру, но лишь некоторые хозяйки готовят его правильно. Существуют непростительные ошибки, которые могут испортить весь оливье.

Первая из них – это колбаса. Наверняка каждый из нас пробовал только вариант с вареной колбасой. Но профессиональные повара уверены – это ошибка. Колбаса всегда была ингредиентом совершенно для другого салата. А вот в оливье принято добавлять только отварное мясо или курицу.

Многим хозяйкам хочется придать классическому салату необычный оттенок вкуса, поэтому в него добавляются кислые яблоки. Но вряд ли подобное нововведение придется многим по вкусу. Кроме того, яблоки оставляют ненужную жидкость. Такой ингредиент уж слишком сильно выделяется на фоне остальных компонентов.

Все привыкли заправлять салат исключительно майонезом перед подачей. Но у популярного соуса слишком яркий вкус, способный «перекрыть» собой остальные ингредиенты. Поэтому лучше всего смешивать майонез с натуральным йогуртом или сметаной.

Что касается куриных яиц: их добавляют для того, чтобы салат стал сытным и вкусным. Не стоит экономить на яйцах, если вам нравится, когда салат получается нежным и воздушным. Яйца предают особую текстуру лливье.

А еще считается, что картошкой всеми любимый салат не испортишь. Но слишком большое количество корнеплода может упростить вкусовые качества оливье. Поэтому добавлять много картошки не стоит.



