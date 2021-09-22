Певица Слава едва не оказалась в турецкой тюрьме из-за драки с официантами
Неприглядная история произошла во время отпуска в Мармарисе, пишет Topnews.
Неприглядная история произошла во время отпуска в Мармарисе, пишет Topnews.
Как пояснила Слава, во время отпуска в Мармарисе в одном из ресторанов после перепалки с официантом она вступила с ними в драку. Возмущение певицы вызвал тот факт, что официанты пытались обмануть ее, выставив счет на 1000 долларов вместо 350. Тогда она отдыхала вместе с сестрой, тетей и подругой и все были в состоянии алкогольного опьянения. «Я все равно за него заплатила, потом я начала возмущаться, и они меня ударили этим счетом по башке – а это была такая кожаная папка», – рассказала Слава.
Однако на этом персонал ресторана не остановился и на возмущенные крики Славы и ее компании обозвали их проститутками. Такое отношение не вытерпела то ли сестра, то ли подруга и выбила с удара ноги стеклянную витрину. В результате началась откровенная драка, и Слава получила удар в подбородок, от силы которого как в кино ударилась несколько раз головой об асфальт и потеряла сознание. «Прихожу в себя и чувствую, что голова треснула пополам! Все, думаю, конец карьере… Конец всему! Это было так страшно», – вспомнила певица.
Конфликт же удалось разрешить только при участии ее супруга Анатолия Данилицкого. Ведь тогда турки обратились в полицию и хотела написать заявление на Славу. Но муж артистки дошел до мэра Мармариса и последний даже лично извинялся перед Славой, навестив ее в больнице. Певица добавила, что эта история широко освещалась в СМИ.