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Бывшая жена Шаляпина объявила о скорой свадьбе с молодым женихом

Лариса Копенкина ФОТО: vk.com

Бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина объявила, что выходит замуж за молодого и обеспеченного человека. Избранником предпринимательницы оказался Василий Райский, о чем бизнес-леди сообщила в Instagram, пишет News.ru.

Копенкина опубликовала видео, где они с возлюбленным едут в ЗАГС на мотоцикле. Торжество по этому случаю состоялось в одном из столичных караоке-клубов. Бывшая жена Шаляпина выглядела очень счастливой рядом со своим бойфрендом. Весь вечер 66-летняя невеста активно развлекалась рядом со своим кавалером.

В адрес будущих новобрачных звучали поздравления. Сам жених ещё раз сделал со сцены предложение Копенкиной, чем вызвал невероятный восторг гостей.

Замужем за Прохором Шаляпиным Лариса Копенкина была с 2013 по 2015 годы. Сейчас артист тоже остепенился, женившись на молодой и богатой иностранке.

Ранее российская медийная персона, вторая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина высказалась о новой избраннице скандального певца. Телеведущая рассказала, что общается с ней уже около года и полностью одобряет выбор бывшего мужа. О тайной свадьбе экс-супруга Копенкина, как оказалось, знает уже очень давно.


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