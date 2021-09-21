Сексолог рассказал, можно ли чем-то заменить поцелуи

Не секрет, что с наступлением холодов потребность в объятиях и нежных прикосновениях для обмена энергии у людей возрастает. Поэтому сексолог Дмитрий Гарин в интервью 5-tv.ru рассказал некоторые факты о поцелуях, которые известны далеко не всем.

Первым и самым главным, по мнению эксперта, является незаменимость поцелуя в отношениях. Всему остальному можно найти альтернативу, но только не этому непременному атрибуту любой любовной истории! Причем что любопытно, большую потребность в поцелуях испытывают женщины.

Поцелуй — это наивысшая степень близости. Это то, что помогает нам выразить нашу страсть, любовь. И заменить их чем-то очень сложно. Некоторые мужчины пытаются заменить их заботой, подарками, но для женщины это неравноценно,

— рассказал сексолог.

Секрет того, почему поцелуи чаще всего не надоедают людям даже спустя несколько лет отношений, прост. Во-первых, вокруг рта располагаются железы, которые выделяют феромоны. А во-вторых, поцелуи на химическом уровне влияют на состояние человека.

Когда люди целуются, у них вырабатывается окситоцин — гормон привязанности. Плюс им просто хорошо: уходят проблемы, они переключаются и становятся более счастливыми,

— пояснил Гарин.

Однако есть пары, в которых поцелуи не являются необходимой составляющей семейного счастья: это люди более черствого склада характера, безэмоциональные. Второй тип таких супругов представляют те, кто уже давно в браке, и для них эротическая составляющая отношений отошла на второй план. Кроме того, причины отказа от поцелуев могут быть связаны с низким энергетическим уровнем у одного из партнеров.

Человек порой не хочет к вам прикасаться, не хочет вас целовать, чтобы у него не возникали какие-то проблемы со здоровьем. То есть, во время поцелуя от одного человека начинает оттекать энергия к другому. Это очень серьезная причина, которую обычно люди не рассматривают,

— раскрыл сексолог.

И, наконец, главная причина, по которой люди больше не могут и не хотят целовать друг друга, увы, не предполагает противоядия, резюмировал Гарин.

Часто бывает так, что с годами люди рассинхронизируются. Цели меняются, ценности, кто-то остается сзади, кто-то уходит вперед, и пропадает поцелуй. Потому что уходит любовь. Очень важно донести своему партнеру, что поцелуи необходимы. Целуйтесь, обнимайтесь, любите друг друга!

— заключил эксперт.



